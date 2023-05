NIJE PLANIRALA DA SE UDA, A ONDA JE UPOZNALA DŽEJMSA BONDA! Zarobio je njeno srce i sada imaju dvoje dece: On je previše poznat!

U psihološkom trileru ‘"Dead Ringers" koji je trenutno dostupan na striming servisu Amazon Prime, na radost mnogobrojnih obožavala, glavnu ulogu tumači Rejčel Vajs. Adaptacija filma Dejvida Kronenberga iz 1988. s legendarnim Džeremijem Ajronsom ovih dana važi za jednu od najpopularnijih serija.

Rejčel Vajs koja je udata za najpoznatijeg tajnog agenta na svetu Džejmsa Bonda, odnosno Danijela Krejega, ima poprilično zanimljivu životnu priču. Njujrok je postao njen dom 2002. godine, ali i dalje se, otkako je pre 16 godina rodila sina, vraća u rodni London.

foto: Jesal/Diggzy / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rejčel Vajs rođena je 7. marta 1971. u Londonu, odrasla je uz oca Džrodža Vajsa, inženjera koji je bio mađarski jevrej, i majku Editu Rut, učiteljicu koja je odlučila da postane psihoterapeut. Njeni roditelji još kao deca 1938. godine preslili su se u Veliku Britaniju kako bi pobegli od nacista i upravo u toj zemlji rodila se njihova ljubav:

- Veliku Britaniju videli su kao obećanu zemlju koja ih je prigrlila i spasila. Moj je otac uvek govorio, s jakim mađarskim naglaskom, ‘kupujte britansko’, a ja sam sebe uvek smatrala detetom imigranta.

"Ja sam ćerka imigranata"

Iako je njena majka odrasla i odgajana u katoličkoj veri, zbog ljubavi prema Džordžu Vajsu udajom je pristala da postane jevrejka.

Njeni roditelji, koji uz nju imaju mlađu ćerku Mini, fotografkinju i vizualnu umetnicu, jako su cenili umetnost, pa su u tom duhu odgajali i svoje ćerke.

Zbog buntovničkog ponašanja buduća glumica nekoliko puta je promenila školu, a na kraju je u St. Paul’su, školi za devojčice, maturirala s odličnim ocenama. Zbog svoje lepote i gracioznosti već s 14 godina počela je da se bavi manekenstvom, a 1984. privukla je pažnju javnosti nakon što je odbila ponudu da sa Ričardom Girom glumi u filmu ‘Kralj David’:

- Jako dobro se sećam tog dana. Šta li sam uopšte radila tamo? Pretpostavljam da je sve to dogovorila moja majka, a izgledala sam kao neka zalutala životinja pod reflektorima.

foto: REVOLUTION FILMS - Album / Album / Profimedia

Njen buntovni duh napravio joj je brojne probleme u školi, a život joj se promenio nakon što je upoznala učiteljicu koja je prepoznala da se u njoj krije neverovatan talent.

- Bio je to taj trenutak – imala sam pored sebe odraslu osobu koja je bila vrlo stroga, ali koja je imala neku vrstu magije u sebi. Ona mi je rekla: 'Mislim da ti to možeš. Bilo je to kao pružena druga šansa - prisetila se Vajs.

Potom je upisala Kembridž i bila je jedna od osnovačica glumačke grupe. Ubrzo posle toga započeo je njen put u glumačkom svetu, a koji je prvenstveno obeležila uloga u ‘Mumiji’ s Brendanom Frejzerom, da bi već 2006. osvojila Oskara za ‘Brižnog vrtlara’.

- Pitam se ponekad što bi se dogodilo da sam nastavila da radom s pozorišnom grupom. To je bio san koji sam imala, ali ko zna kako bi sve to završilo - kaže ona.

A s godinama je naučila i kakve joj uloge najbolje pristaju, pa je sve radije prihvatala karakternije i mračnije uloge. Mnogo toga se promenila u pogledu na filmski svet, ali i na društvo, otkako je u 48. godini života, u 2018., rodila drugo dete, devojčicu kojoj ni danas niko osim najbližeg kruga ljudi ne zna ime.

foto: Etalon Film / Obshchestvennoe Ro / AFP / Profimedia

- 80-e i 90-e su bile poprilično us*ane za žene, ali s mamom sam gledala mnogo crno-belih filmova s Beti Dejvis, Džoan Kraford, Ketrin Hepbern, koje su bile moćne u svojim govorima. Takve nam priče, o takvim ženama, danas nedostaju, treba nam više uzora - dodaje.

Kada je reč o privatnom životu, ona se trudi da on upravo takav i ostane. Poznato je da je devet godina provela s rediteljem Darenom Arofonskim, s kojim je dobila sina Henrija, a potom je u njen život ‘ušetao’ poslednji Džejms Bond, Danijel Krejg.

Danijel i Rejčel se poznaju još od studentskih dana, kada su zajedno glumili u predstavi ‘Les Grandes Horizontales’ u National Theatre. Reč je o predstavi prepunoj seksualnih aluzija i provokatinih obnaženih scena. Rejčel i Dejvid tada nisu bili poznati, bili su tek glumci sa snovima o Holivudu. Životi su im se ponovno isprepretali decenijama kasnije.

- Nikada nisam sanjala o braku i mislila sam da se neću udati. To jednostavno nije bilo nešto što me je privlačilo. Naprotiv, bilo je baš suprotno. Romantične komedije bile su mi nepojmljive i to da mi brak bude toliko važan. A onda se jednostavno sve tako posložilo, i evo me... - rekla je.

foto: Photo Credit: George Kraychyk / Universal Picture / Everett / Profimedia

"Kuća snova" ih je spojila

Iako su se družili od 1994. presudno je bilo snimanje filma "Kuća snova" iz 2010. godine. U tom trileru osetila se neverovatna privlačnost između njih dvoje, a upravo tokom tog perioda njenoj vezi s Arofonskim došao je kraj:

- U dvadesetima bila sam često sama i osećala se usamljeno. Dane sam provodila prežderavajući se pizzom i gledajući pozajmljene filmove. Bilo je tada teško, ali uvek postoji ta nada da ćeš jednom pronaći pravog partnera.

Da su pronašli pravu ljubav, bilo im je jasno od samog početka jer su posle šest meseci, 22. juna 2011. godine vezu i to na maloj i privatnoj ceremoniji održanoj u Njujroku sa četvoro svedoka zakonski zapečatili emotivni odnos.

Kakvo im je bilo venčanje, takav im je i porodični život. Privatan je i odvija se daleko od očiju javnosti. U intervjuima retko pričaju o privatnom životu i retki su trenuci u kojima se negde zajedno pojavljuju.

- On je previše poznat. Želim da zaštitim naš brak - rekla je Rejčel.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

01:20 SRPSKI GLUMAC SE JAVIO IZ HOLIVUDA USRED NAJVEĆEG ŠTRAJKA: Scenaristi su STRAHU da ih ne zameni VEŠTAČKA INTELIGENCIJA