TRENUTAK U KOJEM JE MEGAN ZAMRZELA KEJT: Preko OVOGA nikada nije mogla da joj pređe, plakala je NA PODU!

Trenutak u kojem su se Kejt Midlton i Megan Markl zamrzele dogodio se puno pre nego što su ona i princ Hari napustili kraljevske dužnosti.

Nadolazeće krunisanje kralja Čarlsa zasenile su tenzije unutar kraljevske porodice koje se trenutno pod lupom javnosti.

Posebnu pažnju javnosti već dugo vremena privlači narušen odnos nekad složne braće Harija i Vilijama, ali i njihovih supruga Megan Markl i Kejt Midlton.

Nakon smrti kraljice Elizabete činilo se da će doći do pomirenja, pogotovo kad su braća sa suprugama zajedno izašla da pozdrave okupljenu masu, no kasnije se otkrilo da je ovo pojavljivanje bilo izrežirano i daleko od stvarnog pomirenja.

Kejt je, pisali su ranije britanski mediji, zamerila Megan što nije imala prilike da se oprosti od pokojne kraljice Elizabete. Naime, kraljevska porodica toliko nije želela da se Megan pojavi tamo s Harijem i da je Čarls zabranio da i Kejt dođe s Vilijamom na oproštaj od kraljice.

"Hari je insistirao da Megan putuje s njim u Škotsku dok je kraljica bila na samrti, no kralj je rekao da samo deca i unuci smeju biti uz nju’, piše kraljevski biograf Robert Džobson u svojoj najnovijoj knjizi 'Naš kralj: Čarls III. - Otkrivanje muškarca i monarha'.

Tad je tražio od Vilijama da ni Kejt ne dođe uz komentar: ‘Ako Ketrin ne bude dolazila, ne može ni Megan, nije prikladno da dolaze i supruge’.

‘Kejt je svojom voljom ostala podalje, ali očajnički je želela da bude uz kraljicu u njenim poslednjim trenucima. To je izjeda i tad je počela da oseća ogorčenost prema Megan’, navodi.

Međutim, to nije bio presudan trenutak u njihovom odnosu. Kako piše britanski The Mirror, svađa između Megan i Kejt koja je eskalirala do netrpeljivosti počela je 2017. zbog modnog dizajnera kojeg su obe tražile, a Kejt dobila prva.

Radi se o britanskom dizajneru Erdemu Moralioglu kojeg je Megan obožavala i u više navrata nosila njegove haljine, no pri izboru je prednost dobila buduća kraljica Kejt Midlton. Megan je to navodno toliko uznemirilo da je ispitivala zašto je Vilijamova žena dobila prednost i navodno je komentarisala da Kejt ‘čak nije ni kraljica’.

Nakon toga, odnos između Kejt i Megan je krenuo nizbrdo što je kulminiralo svađom oko haljina za deveruše nakon kojeg je, kako tvrdi Hari, Megan plakala na podu.

Kejt je prozvao u jednom televizijskom intervjuu u kojem je rekao da je ‘imala stereotipe prema Megan’ i da je njeno ponašanje stvorilo barijeru.

