EVO KAKO SE BEN SLAŽE SA DŽENIFERINOM DECOM: Svi misle da je njihov odnos ceoma komplikovan, a evo šta ona ima da kaže!

Pevačica i glumica, Dženifer Lopez, je u u emisiji "Today" govorila o vezi sa bivšim suprugom Markom Entonijem (54) sa kojim je dobila ćerku i sina, a istakla je da su kao tinejdžeri izazovni.

- Oni postaju odrasli. Oni predstavljaju izazov za sve u životu. Oni sve gledaju - rekla je Dženifer, koja trenutno promoviše svoj nadolazeći akcioni film 'Majka'.

Ako se ponekad ne slaže sa njima, Lopez polaže velike nade u svoju decu.

- Mislim da će to promeniti svet, da budem sasvim iskren, i učiniti ga mnogo boljim, mnogo boljim od onoga što smo mi uradili - rekla je pevačica. Ona je smekšala i razgovor o svom suprugu Benu Afleku (50) za kojeg se udala prošle godine. Otkrila je da ima divan odnos sa svojom decom.

- On je fantastičan. Oni ga vole i cene isto koliko i ja. On je divan otac i očinska figura - rekao je Lopez. Neki su bili iznenađeni Dženiferinim izjavama jer su ranije američki mediji pisali da njen sin baš i ne voli Bena. Razlog za to je što glumac u javnosti ljubi i mazi svoju majku, zbog čega je Maksimilanu neprijatno. Džej Lo i Ben su se opraštali i nije imala nameru da ga pusti bez strasnog poljupca. Maksu je očigledno bilo neprijatno dok su se ljubili. Samo im je okrenuo leđa i gledao u mobilni dok nisu stali“, rekao je izvor. Fotografi su snimili i Bena kako grli Maksimilijana, koji mu nije uzvratio i samo je čekao da ga pusti. S druge strane, čini se da je Emi, koja se, za razliku od brata, mnogo češće viđa u javnosti, ipak posebno vezana za Bena. Devojka, koja je nedavno izjavila kao rodno neutralna, često je bila meta prozivanja i ismevanja zbog svog dečačkog izgleda, a njeno lice je često bilo namrgođeno na fotografijama paparaca, ali izgleda da se to promenilo u Benovom društvu.

Već ste je ranije mogli videti kako se smeje u očuhovom naručju, ali je fotografi nikada nisu uhvatili kako se smeje tako od srca kao na najnovijim fotografijama. Inače, Dženifer se nedavno našla na meti javnosti kada se na Instagramu pohvalila novim poslovnim poduhvatom. Pevačica, koja ima sopstvenu liniju kozmetike i odeće, takođe je odlučila da lansira brend alkoholnog pića pod nazivom Delola, koji je inspirisan italijanskom obalom. Njen potez naišao je na negativne reakcije fanova koji su je pitali zašto se odlučila na to kada je i sama mnogo puta ranije rekla da ne pije alkohol.

'Ovo je razočaravajuće i poruka je zbunjujuća', 'Zašto niste kreirali brend bezalkoholnih pića s obzirom da ste otvoreno govorili o negativnim efektima alkohola i ne pijete sami? Ovo izgleda tako nebrendirano, iskreno me zanima zašto prodajete alkohol', 'Napravi bezalkoholno piće', 'Ona ne pije alkohol i ovo samo pokazuje šta je spremna da uradi za novac', 'Sve do čega joj je stalo je da grabi novac', bili su neki od komentara. Takođe, napali su jer kaže da je to piće koje bi popila sa svojom porodicom, a prošle godine se udala za Bena, koji se borio sa zavisnošću od alkohola i pokušaće da ostane priseban do kraja života. Više puta je bio na rehabilitaciji i najbliži bi trebalo da mu budu najveća podrška da ne popusti.

