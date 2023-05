TOMAS MARKL O LAŽIMA SVOJE ĆERKE! Progovorio o srčanom udaru i njenoj udaji za princa Hariju: Da sam umro, mogli ste da se pravite

Danima se pričalo o tome da li će se vojvotkinja od Saseksa pojaviti na krunisanju kralja Čarlsa i mada je Megan donela odluku da ostane kod kuće sa decom i da u miru proslavi Arčijev četvrti rođendan, cela Britanija neprestano govori o njj.

Tomas Markl, Meganin otac je odlučno demantovao tvrdnju svoje ćerke da je neko drugi koristio njegov telefon da joj pošalje srceparajuću poruku nekoliko dana pre njenog venčanja sa princom Harijem.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Penzionisani holivudski direktor osvetljenja Tomas Markl kaže da je napisao "svaku reč" emotivne poruke dok je ležao u bolnici i oporavljao se od dva srčana udara.

U trećoj epizodi Netfliksove dokumentarne serije "Hari i Megan", objavljenoj na striming servisu prošle nedelje, Megan je tvrdila da je telefon njenog oca bio "kompromitovan".

Govoreći o drami koja se odigrala u danima koji su prethodili njenom venčanju sa princom Harijem 2018. godine, kada je njen otac pozirao za iscenirane paparaco fotografije, a zatim doživeo dva srčana udara - Megan je rekla da je saznala da njen otac ne dolazi na njeno venčanje putem sajta TMZ.

Američki novinski sajt je objavio priču nakon što je gospodina Markla pozvao novinar i rekao im da neće prisustvovati venčanju.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U emisiji, vojvotkinja je tvrdila da je "zvala, zvala, zvala, a svet gledao kako se ova drama odigrava", a slala mu je i zabrinute poruke.

- Pokušavam da doprem do tebe ceo vikend, ali ne javljaš se niti odgovaraš na poruke. Da li ti je potrebna pomoć? U kojoj si bolnici? - bila je jedna od poruka koje je navodno Megan uputila svom ocu.

- Molim te da prestaneš da razgovaraš sa novinarima. Nisi odgovorio ni na jedan od više od 20 poziva otkad smo razgovarali u subotu ujutru, što samo povećava bol koji izazivaš. Nismo ljuti, ali zaista moramo da razgovaramo. Vole te M i H - sadržaj je još jedne poruke koja je poslata 17. maja 2018. godine.

Onda je prema njenim rečima usledio odgovor koji ju je začudio.

- Nisam uradio ništa da te povredim ili bilo koga drugog. Ne znam ništa o 20 poziva. Žao mi je zbog srčanog udara, ako ti stvara bilo kakvu neprijatnost - navodno glasi sadržaj poruke koju je Tomas poslao svojoj ćerci.

- Da sam umro, mogli biste da se pretvarate da ste tužni -

Kako je Megan izjavila u dokumentcu, bilo joj je veoma čudno način na koji piše njen otac, što koristi emotikone i mnogo tačkica.

- Nazvao me je Megan, a nikad me nije zvao Megan. Meg, svi prijatelji i roditelji me zovu Meg. To nije moj otac, pomislila sam - rekla je Megan.

- Tada smo znali da mu je telefon kompromitovan - dodala je.

Međutim, gospodin Markl je juče za Daily Maily rekao da je sadržaj poruka koje je slao Megan isključivo njegov.

- Napisao sam svaku reč koju sam poslao sa tog telefona koji je još uvek u mom posedu. Da ona tvrdi da je moj telefon kompromitovan jednostavno nije tačno. Napisao sam taj tekst dok sam ležao u bolničkom krevetu nakon što sam imao dva srčana udara i kada su mi stavljeni stentovi - dodao je.

Tomas Markl se još uvek oporavlja od zdravstvenih problema i dodaje da je uvek koristio Meganino puno ime kada su stvari ozbiljne.

- Nije tačno reći da nikada nisam koristio njeno puno ime. Koristim ga kada sam ozbiljan, kada su u pitanju ozbiljni problemi - rekao je Tomas Markl i dodao:

- Nisam bio ljut. Bio sam u bolnici. Nikada me nisu pitali kako sam. Kada sam dobio njihove poruke bio sam uznemiren. Mislio sam da ne zaslužujem te poruke.

foto: Printscreen/Youtube

Ovom prilikom je takođe rekao da su mu lekari savetovali da ne ide u Veliku Britaniju i podelio je sadržaje tih poruka.

- Operacija je prošla u najboljem redu, srčani udar je učinio svoje, ali su stavili stentove, ali doktori ne savetuju da letim. Naravno da mi je žao, ali ne mogu da dođem. Volim te i želim ti sve najbolje. - napisao je Tomas svojoj ćerki.

- Ko će te odvesti do oltara? Ako me stvarno trebaš, doći ću, žao mi je zbog svega - sadržaj je druge poruke.

Na kraju je princ Čarls odveo vojvotkinju od Saseksa do oltara.

Podsetimo, gospodin Markl se izvinio i zbog postavljanja paparaco fotografija, što je, kako kaže, uradio jer je verovao da će pomoći njegovom imidžu i osloboditi deo pažnje štampe.

foto: Profimedia

- Napravio sam strašnu grešku za koju sam se mnogo puta izvinio. Nikad nisam dobio nikakvu pomoć. Verovao sam fotografu, koji mi je rekao da će te slike skinuti deo pritiska sa mene.

- Hari i Megan sada rade sve što su mi rekli da ne radim. Rekli su mi da nikad ne pričam. Verujem da je ono što sada rade daleko gore od bilo čega što sam ikada radio - dodao je zabrinuti Tomas.

(Kurir.rs/TMZ)

Bonus video:

00:44 BBC povukao podkast o princu Hariju i Megan Markl!