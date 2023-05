Velika Britanija dobila je novog monarha, kralja Čarlsa Trećeg, koji je krunisan pred zvanicama u Vestminsterskoj opatiji.

Kamen sudbine prvi put je napustio Edinburški zamak posle više od 25 godina kako bi u Londonu bio deo ceremonije krunisanja kralja Čarlsa Trećeg 6. maja. Kamen, drevni simbol škotske monarhije, zaplenio je engleski kralj Edvard Prvi krajem 13. veka i odneo ga u Vestminstersku opatiju, gde je ostao u Engleskoj 700 godina i bio je deo trona za krunisanje na kojoj su sedeli budući kraljevi i kraljice.

Krunisanje kralja Čarlsa Trećeg sadržalo je onu vrstu raskošne kraljevske ceremonije po kojoj je Velika Britanija slavna. Međutim, ovaj put nije bilo prisustva ostalih članova britanskog premstva, koji bi inače stavljali svoje koronete na svoje položaje i tako krunili sami sebe, potvrđujući celu piramidu. Ovo je prvi put da se nešto takvo desilo u istoriji, što je naišlo na kritiku javnosti.

Heraldičar Ljubodrag Grujić u emisiji Puls Srbije izneo je svoje mišljenje o ovom događaju. On je istakao da je ovo prvo krunisanje na ovom mestu, a da je kralj Čarls zabranio svom premstvu da prisustvuje krunisanju, što je shvaćeno krajnje tragično i sa ogorčenjem koje se može meriti sa ogorčenjem Srba što su bombardovani.

- Ovo je prvo krunisanje ikada tamo, inače 40. na tom mestu, gde je kralj Čarls zabranio svom premstvu da dođe na njegovo krunisanje jer je imao pametnija posla sa drugima da mu dođu na to krunisanje. To je kopanje sopstvenih temelja da ti se sve živo uruši pre ili kasnije. To je britansko plemstvo shvatilo krajnje tragično i sa ogorčenjem koje se može meriti sa ogorčenjem Srba što su bombardovani - započeo je Grujić.

Grujić je dalje objasnio da je kralj Čarls Treći želeo da pokaže da je on vladar naroda, a ne da se služi monarhističkom piramidom.

- Njemu su bili preči političari i nacija kao takva da pokaže da je on vladar naroda i da se ne služi više monarhističkom piramidom. Što je na neki način razumljivo jer mu je rečeno da u istraživanjima javnog mnjenja prosečan Britanac ne obraća pažnju za tu hijerarhiju - rekao je Grujić i dodao:

- U momentu krunisanja ostatak britanskog premstva, kojeg ima nekoliko stotina, stavljaju svoje koronete njihovog položaja. Znači krunišu sami sebe i potvrđuju čitavu piramidu, to se sada nije desilo. To je kao kraj sveta. Manje bi se iznenadio za nuklearni rat u Ukrajini nego da će se ovo desiti. Ne mogu da vam objasnim koliko će svet biti drugačiji ako se ovo dešava u centru centara britanske moći - rekao je Grujić.

