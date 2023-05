NISAM IZNENAĐEN, BILO JE PLANIRANO: De Niro šokirao vešću da je dobio dete u 80. godini, a sad progovorio o tome

79-godišnji legendarni glumac Robert De Niro dobio je sedmo dete. "Upravo sam dobio sedmo dete", odjeknula je njegova izjava koju je preneo Page Six, nakon čega je svetska javnost ostala iznenađena.

Na premijeri filma "About My Father" novinar Page Sixa pitao je De Nira da li je iznenađen što je dobio dete u 80. godini. On je rekao da nije. "Trudnoća je bila planirana. Kako možeš da ne planiraš tako nešto?" rekao je glumac.

foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prvo dete dobio 1971. godine

Ime i pol bebe nisu poznati. Nije potvrđeno ni ko je majka, ali glumčeva partnerka Tifani Čen (64) snimljena je sa stomačićem prošlog meseca.

Slavni glumac postao je otac davne 1971. godine, kada su on i tadašnja supruga Dijan Abot dobili ćerku Drinu, koja danas ima 51 godinu. Bivši par zajedno ima i sina Rafaela (46). Osim toga, De Niro ima blizance Arona i Džulijana (27) s bivšom devojkom Tuki Smit, kao i sina Eliota (25) i ćerku Helen (11) s bivšom suprugom Grejs Hajtauer.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:50 Glumica Maša Dakić otkriva zbog čega je se plaši Robert de Niro!