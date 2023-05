BIL GEJTS TVRDI DA JE OVO NAJBOLJI TRIK ZA UČENJE: Jedan od najbogatijih ljudi na svetu je na ovako pomagao svojoj deci oko ŠKOLE!

Bil Gejts, jedan od najbogatijih ljudi sveta i tvorac softverskog giganta Microsoft, tvrdi da postoji samo jedan način da saznate da li zaista razumete neku materiju - da li možete to da objasnite detetu?

On je nedavno priznao da je pasionirani zaljubljenik u matematiku, ali da je posumnjao u svoje znanje kada je pokušao da matematičke koncepte objasni svojoj deci kada su bili školarci, a to mu nije uvek polazilo za rukom.

foto: EPA/OLIVIER HOSLET

- Učiti sa decom i videti šta ih zbunjuje, a šta im je lako, to je vrsta ultimativnog testa da li znate neku temu - da li možete da je objasnite - rekao je Gejts.

Brže pamtimo kada to isto znanje prenosimo drugima

Postoji razlog zašto nastavnici često traže od učenika da daju prezentacije o nekoj temi kako bi pokazali da je razumeju: ljudi će pre zapamtiti i razumeti naučene koncepte nakon što iste objasne nekom drugom, ili čak sebi, dokazuju psihološke studije.

To znači da možete testirati svoje znanje o materiji jednostavnom pokušajem da je objasnite prijatelju, kako biste videli koliko ste informacija zadržali i koliko dobro razumete tematiku. Ako uspešno usvajaju znanje od vas, to je dobar znak da ste na pravom putu.

foto: Profimedia / Qin Lang

Gejts je primetio da je, iako je briljirao u matematici kao srednjoškolac, imao problema da to znanje i entuzijazam prenese na svoje troje dece.

- Volim da se bavim matematikom, ali moja mlađa ćerka mi je uvek govorila: "Toliko si to zakomplikovao", "Nisi morao da mi objašnjavaš ovo da bih dobila odgovore", "Mogao si da završiš pre 10 minuta", "Zašto si prošao kroz ceo taj proces objašnjavanja bez razloga" i slično. Ona je samo htela odgovor - ispričao je.

Danas su Gejtsova deca u svojim 20-im. Iako možda nisu uživali u njegovim časovima matematike, on i dalje veruje da su njegove nastavničke sesije odlično iskustvo, jer su pojačale njegovu strast prema matematici.

- Jedna od mojih omiljenih stvari bila je matematička analiza, odnosno viša matematika. To je nekoliko veoma teških koncepata. Morate da im objasnite zašto je to toliko važno i zašto imaju te smešne simbole. To je ludo. To je verovatno stvar u kojoj najviše uživam - zaključio je ovaj milijarder.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

00:25 Velibor Džarovski o kladionicama