ŠAKIRINO LICE GOVORI VIŠE OD 1000 REČI: Nakon glasina da je u vezi sa Tomom Kruzom, slavna pevačica uhvaćena u OVOM DRUŠTVU

Svet ponovo piše o pevačici Šakiri, ali ovog puta povod nije njen neverni partner Džerard Pike, već holivudski glumac Tom Kruz.

Naime, njih dvoje su se sreli prošlog vikenda na Formula 1 Grand Prixu u Majamiju nakon kojeg je izvor za Page Six rekao da Toma 'jako zanima Šakira' i da je s njom osetio hemiju.

Glumac i kolumbijska pevačica snimljeni su kako razgovaraju na startnoj liniji trke Formule 1 te su se družili i kasnije u privatnom delu. Kako je otkrio izvor, Kruz je poslao Šakiri cveće nakon njihovog susreta.

Sada su pevačicu paparaci uslikali u društvu prijatelja na vožnji brodom u Majamiju. Pokupili su je iza njene luksuzne vile dok je bila obučena u ljubičastu letnju kombinaciju suknjice i topa. Moramo priznati da osmeh na njenom licu govori mnogo, a čini se da je napokon iza sve ostavila sve ono ružno što se proteklih meseci događalo s Pikeom.

Inače, pevačica ima sinove Milana i Sašu s bivšim dečkom Pikeom s kojim je prekinula prošle godine jer ju je varao sa studentkinjom Klarom Čijom Marti. Iako su se prvo sukobljavali po pitanju dece, Šakira je uspela da se dogovori s penzionisanim fudbalerom da žive s njom u Americi.

Tako je nedavno fudbaler sleteo u Majami upravo kako bi se družio sa sinovima nakon što je bio na romantičnom putovanju sa devojkom Klarom u Dubaiju.

Na aerodromu je tada privukao mnogo pažnje svojim izgledom, a javnost je komentarisala da izgleda zapušteno i da je nabacio koji kilogram, a u isto vreme njegova bivša devojka Šakira izgleda fantastično.

Podsetimo, upravo je Šakirio preseljenje u Ameriku bila najveća prepreka u pregovorima nje i Džerarda oko starateljstva nad decom. Nakon nekog vremena uspeli su da postignu dogovor.

'Svaki roditelj ima odgovornost da pokuša učiniti najbolje za svoju decu. Radi se o njihovoj zaštiti. To je posao svih roditelja sa svojom decom. To je ono na šta sam fokusiran i to je moj posao kao oca', rekao je ranije Pike za El Pais.

