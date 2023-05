OSTALO MI JE JOŠ 2-3 GODINE ŽIVOTA! Slavni glumac progovorio o teškoj bolesti: Hirurg me je pozvao i rekao da je TUMOR narastao

Dolf Lundgren, zvezda akcionih filmova 80-ih godina, otkrio je da se prethodnih osam godina u tajnosti bori sa rakom pluća.

Glumac je ovo obelodanio u emisiji "In Depth with Graham Besinger", rekavši da mu je kancer dijagnostikovan 2015. godine. On je polemisao i o tome da li je možda do ove dijagnoze dovelo i to što je u prošlosti intezivno upotrebljavao steroide dok se bavio bodibildingom.

Proslavljeni 65-godišnjak istakao da je bolest ušla u remisiju, ali se ipak vratila 2020. godine. Tada mu je jedan doktor rekao da mu je ostalo još dve ili tri godine života, ali je potražio drugo mišljenje. Preporučen mu je tretman koji je rezultirao smanjenjem tumora.

Ovo je dan posle moje operacije, izvadili su jedan tumor, zatim su pronašli još dva i izdvadili i njih i na kraju još tri mala. Nadajmo se da je očišćeno, ako umre, umre", rekao je Lundgren na snimku iz bolnice koji je prikazan u emisiji, aludirajući pritom na svoju nezaboravnu repliku iz filma "Roki 4".

Glumac je progovorio o tome kako je 2020. otkrio da ponovo ima rak.

- Vratio sam se u Švedsku i imao sam neku vrstu , nisam znao o čemu je reč, pa sam uradio magnetnu rezonancu. Otkrili su da ima još nekoliko tumora oko tog područja. Našli su još jedan tumor u jetri, baš sam bio s**ban. U tom trenutku počeo sam da shvatam da je nešto ozbiljno po sredi. Hirurg me je pozvao i rekao mi da je tumor narastao, da je preveliki, da je veličine manjeg limuna. Rekao mi je da mi je ostalo dve, tri godine, ali sam po glasu osetio da je mislio da je i manje od toga. Mislio sam da je to sigurno - ispričao je.

Lundgren je rekao da smatra da je upotreba steroida imala uticaj na njegovo telo:

- Probao sam steroide još 80-ih i 90-ih. Ne znam da li to ima veze sa rakom, ali naravno da me je to pogodilo jer bi moglo da ima veze sa tim. Razmišljao sam o tome, uvek misliš da si pogrešio. Mislim da možda postoji neka veza između terapije testosteronom i raka. Kada sam bio mlađi, uzimao sam steroide i to možda tokom deset godina.

Poznati Šveđanin je posle prvobitne crne prognoze, potražio drugo mišljenje o svojoj dijagnozi - jedna lekarka su mu je savetovala da promeni način lečenja i za tri meseca njegovi tumori smanjili su se za 20 do 30 procenata.

- Samo cenite to što ste dovoljno srećni da ste živi i cenite svaki trenutak koji postoji - zaključio je.

