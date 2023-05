RAZLIKE U VISINI I GODINAMA IM NE MOGU NIŠTA: Bila VERENA kad ga je srela, a upoznali se tako što mu je tražila AUTOGRAM

Peni Lanakster i Rod Stjuart u braku su od 2006. godine, a njihova ljubavna priča je sjajan primer da su razlike u godinama samo stvar predrasuda i razlika u visini među njima.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Upoznali su se 1999. godine. On je bio sa prijateljima, baš kao i ona, pa je na njihov nagovor prišla da mu zatraži autogram. Stjuart je tada saznao čime se bavi Leni, pa ju je pozvao da fotografiše njegov naredni koncert. Leni je svoj broj dala basisti njegovog benda, ali on nije želeo da to prosledi Rodu smatrajući da on nije spreman za novu vezu, jer se nedavno bio razišao od bivše supruge Rejčel Hanter.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kada je konačno dobio broj Peni Lanakster, Rod Stjuart ju je nazvao i pitao u vezi sa fotografijama svog nastupa. Saznao je tada da je ona verena za dugogodišnjeg partnera.

foto: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Stjuart koji je tada iza sebe imao dva braka i šestoro dece, rekao je Peni da se najverovatnije više neće ženiti kao i da ne želi da ima još naslednika. Nju to nije osujetilo pa je upravo zbog njega raskinula veridbu.

Zanimljivo je da ju je Rod zaprosio na tradicionalan način, zatraživši njenu ruku od njenih roditelja. Buduću taštu i tasta i buduću sprugu odveo je 2005. u Pariz gde se desila romantična prosidba. I to na Ajfelovm tornju.

Rod je tek 2006. okončao brak, a naredne godine oženio se Peni sa kojom ima dvojicu sinova.

(Kurir.rs/Blic žena)

