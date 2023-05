MOJ MUŽ JE IMAO 7 GODINA KAD SAM POSTALA NAJLEPŠA ŽENA NA SVETU: Fatalna glumica otkrila da su je MALTRETIRALI zbog izgleda!

Prijanka Čopra jedna je od najpopularnijih glumica današnjice, a rođena je 18. jula 1982. godine u indijskom gradiću Džamšedpuru, u porodici lekara u indijskoj vojsci, Ašok i Madu Čopre. Odrastala je sa sedam godina mlađim bratom Sidartom, a zbog posla roditelja, živeli su tokom godina u raznim indijskim gradovima.

U jednom intervjuu, koji je dala kada je postala slavna, Čopra je rekla da joj nisu smetale česte selidbe, kao ni menjanja škola. Ipak, to je smatrala dodatnim iskustvom, ali i načinom da upozna indijsku multikulturalnost.

- Često sam bila ona učenica koju svi iz razreda mole da izađe pred tablu da peva i zabavlja ostale dok nema učiteljice u razredu, rekla je iako je kao devojčica imala velikih problema sa samopouzdanjem. Nije se volela da se hvali ni da bude u centru pažnje.

Selidba u Ameriku

Kada je imala 13 godina porodica je donela odluku da otputuje u Ameriku i živi sa tetkom jer su smatrali da će tamo da ima bolju budućnost. I sa tetkinom porodicom često se selila, od Masačusetsa preko Ajove sve do Njujorka, a upravo joj je Masačusets ostao u posebnom sećanju jer je onde počela njena glumačka karijera. Tada je učestvovala u nekoliko pozorišnih projekata, a učila je i sve o zapadnoj klasičnoj muzici i pevanju.

Život u Americi, koliko god mnogima izgledao idealan, za nju to i nije bio jer je zbog svog porekla i boje kože često bila meta rasističkih napada i žrtva zlostavljanja učenika u razredu.

- Bila sam povučeno dete sa malo samopouzdanja. Imala sam bele ožiljke po nogama, ali oduvijek sam bila ratnica. Danas, zahvaljujući svojim nogama, imam ugovore s 12 kompanija, prisetila se svojevremeno Čopra, pa se ipak, nakon tri godine života u Americi, vratila u Indiju i završila javnu vojnu školu.

Izbori za mis

Tokom tog perioda pobedila je na lokalnom takmičenju lepote, koje joj i nije ostalo u najboljem sećanju jer je nakon pobede stekla horde obožavatelja, zbog čega su njeni roditelji morali da stave rešetke na prozore i vrata kuće da bi je zaštitili. No njena lepota je bila neupitna, zbog čega ju je majka 2000. godine prijavila na takmičenje Feming Miss India, na kojem je osvojila drugo mesto, a onda je iste godine proglašena najepšom na svetu, osvojivši titulu Miss sveta i postavši tako peta Indijka koja je osvojila tu prestižnu titulu.

Prijanka je nedavno ispričala i jednu anegdotu povezanu sa ovim izborom. Naime, ona je priznala da je saznala kako je njen suprug Nik Džonas gledao ovo takmičenje iako je u tom trenutku bio tek dečačić, a to joj je otkrila svekrva.

"Rekla mi je: 'Sećam se ovoga jer je moj svekar Kevin voleo da gleda takmičenje. A on je, jasno se sećam, gledao tvoj izbor i Nik je došao i seo pored njega i gledao kako pobeđuješ'. To je bilo pre 22 godine. On je imao 7, a ja 17 godina. A on je sedeo tamo i gledao me", ispričala je Prijanka, dodala da verovatno nije ni u snovima pomislio da će jednog dana biti muž i žena.

Zbog pobede je odustala od studija, a onda su krenule da se nižu poslovne ponude koje nije mogla da odbije, uključujući one iz muzičkog i filmskog sveta.

Da je izuzetno talentovana, govori i to da je u Indiji ubrzo postala jedna od najvećih zvezdi, pa su je prozvali "bolivudskom Bijonse". Uz pomoć menadžerke potpisala je prvi ugovor sa diskografskom kućom, ali ipak singlovima nije postigla uspeh kakvom se nadala.

Lepotica osvojila i Holivud

U julu 2012. godine postala je prva zvezda Bollywooda koja je potpisala ugovor sa Creative Artists Agency. Nedavno je zapravo postigla najveći uspeh, o kojem sanja većina holivudskih glumica, kada se izborila za to da za novu naučnofantastičnu špijunsku dramu "Citadela" bude plaćena jednako kao i njen kolega Ričard Maden.

- Imala sam neverovatnu privilegiju da mogu da radim u dve najveće filmske industrije na svetu - Holivudu i Bolivudu. Radim s najvećim filmašima, glumcima i talentima, a to nije nešto čime se mnogi mogu pohvaliti. U biznisu sam gotovo 23 godine, ali i dalje nisam imala nikakva očekivanja od sebe da bih zatražila da mi se jednako plati, iako su mi nudili glavnu ulogu. To sam dobila zahvaljujući menadžerki i agentima koji su mi rekli da to moram da tražim. Žene uvek moraju da rade mnogo više kako bi dokazale da to zaslužuju i jednostavno je došlo vreme da se to promeni, izjavila je u svom poslednjem velikom intervjuu za Hollywood Reporter.

Prisećajući se kako je zapravo izgledao njen ulazak u filmski svet, kaže da ne može da preskoči mlađeg brata, koji je na neki način pokrenuo sve, a sve iz želje da ima svoju sobu u porodičnom domu.

- Vjerujem u sudbinu i naporan rad i mislim da to ide ruku pod ruku. Želela sam da postanem inženjerka, imala sam 17 godina kada je moj brat poslao fotografije za takmičenje Miss India. Nisam poznavala nikoga.

Nikada se nisam bavila modelingom, nikad nisam nosila visoke štikle. Nikada me nisu šminkali niti mi fenirali kosu. Nisam ni sama znala da se isfeniram. Roditelji su me ohrabrili i pomogli da izađe taj moj takmičarski duh, podstičući me da se bavim svime što želim - plesom, pevanjem, slikanjem… To njihovo ohrabrenje dalo mi je samopouzdanje da budem najbolja od svih.

Prvi film koji je snimila u Bollywoodu bio je "Thamizan" iz 2002. godine, nakon čega se sve preokrenulo. Do danas je snimila više od 50-ak filmova bolivudske produkcije, a onda je prešla na američko tržište, što je za nju bio korak unazad, jer u Americi, za razliku od Indije, niko nije znao ko je ona.

- Najteži deo mojih početaka u Americi, nakon što sam 15 godina gradila karijeru na drugačijem mestu, bio je taj što sam se morala da se predstavljam svaki put kad bih ušla u prostoriju. A onda 2015. godine se sve promenilo ulogom u popularnoj ABC-jevoj triler seriji "Quantico", u kojoj je glumila agenta FBI-a Aleks Pariš. To je bio za nju izuzetan uspeh jer je ujedno ušla u istoriju kao prva žena sa područja Južne Azije koja je dobila glavnu ulogu u prime-time televizijskoj seriji u Americi.

Veliki humanitarac

Uz sve što snima i radi, Čopra ne zaboravlja onaj njoj posebno važan deo vezan uz humanitarne akcije. Velika je aktivistkinja, feministkinja i borac za prava potlačenih devojaka i žena, a putem svoje organizacije The Priyanka Chopra Foundation for Health and Education bori se za bolje uslove siromašne dece u rodnoj Indiji. Toj organizaciji daje 10 posto svoje godišnje zarade kako bi se mogle organizovati akcije, ali i prikupiti sredstva za sve potrebe, a ona sama se angažovala lično i plaća školovanje i zdravstveno osiguranje za nekolicinu indijske dece.

Manjak samopouzdanja

Iako je njena lepota neupitna, u prošlosti joj je donosila i probleme. Verovali ili ne, ali nije se uvek osećala prijatno u svojoj koži.

- U prošlosti sam osećala određeni pritisak da moram da izgledam na određeni način. Celog života sam odgajana sa nerealnim standardima lepote. Svi smo tako odgajani. Tokom odrastanja mislila sam da sve mora da bude savršeno, mršavo i određene veličine. Trebalo mi je vremena da prihvatim svoju boju kože i kose, rekla je 2000. godine, a godinama kasnije priznala je nešto o čemu je dugo ćutala.

Naime tokom 30-ih proživela je "mračnu fazu" u kojoj je nakupila višak kilograma.

- Bilo je to emocionalno prejedanje, telo je počelo da mi se menja. Ušla sam u tridesete i proživljavala teške trenutke jer su mi ljudi govorili - izgledaš drugačije, stariš… To mi je pomutilo mozak. Budući da sam odrasla u industriji lepote, imala sam drugačiji pogled na oblik svog tela, na svoju figuru i mere. Pažljivo sam promatrala svaki delić sebe i tokom svojih dvadesetih odrastala sam uverena da je to normalno.

Porodični život

A ono o čemu nerado govori, i što želi da zadrži za sebe, je njen privatni život. Tako dugo nije želela da prizna da je u vezi s deset godina mlađim pevačem Nikom Džonasom. Prvi put su se zajedno pojavili 2017. godine na Met Gali, ali su tek godinu kasnije započeli vezu, nakon čega su im bila dovoljna dva meseca da se odluče na veridbu. Jonas je zaprosio glumicu u Londonu, a prsten je pronašao u popularnom Tiffanyju.

Njihovo venčanje iz bajke održano je u Indiji i srušilo je mnoge rekorde u preterivanju - trajalo je čak tri dana, veo je bio dugačak 22 metra, mlada je promenila čak tri venčanice, a gotovo u svemu su se nalazili skupoceni dijamanti. Par je izrekao zavete na hrišćanskom venčanju održanom u palati Umaid Bhawan, a ceremoniju je vodio Nikov otac, ujedno i pastor Kevin Džonas Sr.

Nekoliko trenutaka nakon svečanosti mladenci su na društvenim medijima podelili fotografije sa tradicionalnog mehendija, slavlja koje je prethodilo venčanju, a na kojem se ženske zvanice ukrašavaju kanom. Ekstravagantno slavlje završilo je u nedelju svečanošću po indijskim običajima.

Proširenje porodice nisu planirali, a sama glumica govorila je kako veruje da će joj se deca "dogoditi". Javnost su iznenadili u januaru 2022. godine, kada su objavili da su zahvaljujući surogat-majci dobili devojčicu. Nažalost, sreća im je u prvih 100 dana bila narušena jer je malena Malti Marie rođena prerano, pa je kao beba morala više od tri meseca da provede na intenzivnom odeljenju.

- Na ovaj poseban dan ne možemo, a da se ne osvrnemo na ovih poslednjih nekoliko meseci koji su za nas bili jako turbulentni. Sada znamo da je još mnogo ljudi prošlo slično iskustvo. Nakon više od sto dana provedenih na intenzivnom odeljenju bolnice, naša devojčica napokon je došla kući. Svaka porodica ima svoj jedinstven put, a naš je zaista bio izazovan i zahtevao mnogo vere. Baš zato ovaj je zajednički trenutak toliko dragocen.

Presrećni smo što je naša devojčica konačno kod kuće i samo želimo da se zahvalimo svim lekarima, medicinskim sestrama i specijalistima u bolnicama Rady Children's La Jolla i Cedar Sinai, koji su nesebično bili uz nas na svakom koraku. Naše sledeće poglavlje upravo počinje, a naša beba je zaista snažna. Vole te mama i tata, napisali su na društvenim mrežama.

