Jedna od austrijskih predstavnica je poreklom iz Srbije. Naime, duo Teya & Salena izvode pesmu "Who The Hell Is Edgar?" o čuvenom pesniku Edgaru Alanu Pou, a Teja je zapravo Teodora Špirić.

Ona je rođena u Beču, ali je provela deo detinjstva u Kladovu i učestvovala na Beoviziji 2020. godine sa pesmom "Sudnji dan" koja je završila na 10. mestu. Inače, njih dve je spojila velika zelja da učestvuju na Evroviziji što je ove godine i postalo stvarnost.

