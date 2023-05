EVO ŠTA ZNAČE REČI PESME KOJOM JE ŠVEDSKA ODNELA POBEDU NA EVROVIZIJI: Mnogi su oduševljeni, a ne znaju o čemu Lorin peva!

Sinoć je održano finalno veče takmičenje Evrovizija, a pobedu na takmičemnju odnela je švedska predstavnica Lorin.

Lorin, koja je pobedila i 2012. godine, ovaj put je nastupila sa pesmom "Tattoo" i prošla fantastično. Pesma je bila nagrađena prvim mestom na Evroviziji, a zanimljivo je da su se i publika i žiri složili oko njenog plasamana.

foto: Printscreen RTS

Evo o čemu govori pobednička pesma.

* Tetovaža *

Ne želim da idem

Ali, dušo, oboje znamo Ovo nije naše vreme Vreme je da kažemo zbogom Do ponovnog viđenja Jer ovo nije kraj Doći će dan Kada ćemo naći put

Violine sviraju i anđeli plaču Kada se zvezde poravnjaju, biću tu

Ne, nije me briga za sve njih Jer sve što želim je da budem voljena I sve do čega mi je stalo si ti Zalepio si se na mene kao tetovaža

Ne, nije me briga za bol Hodaću kroz vatru i kroz kišu Samo da ti se približim Zalepio si se na mene kao tetovaža

Puštam svoju kosuPrihvatam to kul Imaš moje srce u svojim rukama Ne gubi ga prijatelju moj To je sve što imam

Violine sviraju i anđeli plaču Kada se zvezde poravnjaju, biću tu

Ne, nije me briga za sve njih Jer sve što želim je da budem voljena I sve do čega mi je stalo si ti Zalepio si se na mene kao tetovaža

Ne, nije me briga za bol Hodaću kroz vatru i kroz kišu Samo da ti se približim Zalepio si se na mene kao tetovaža

Oh, nije me briga za sve njih Jer sve što želim je da budem voljena I sve do čega mi je stalo si ti Zalepio si se na mene kao tetovaža

Nije me briga za bol Hodaću kroz vatru i kroz kišu Samo da ti se približim

Zalepio si se na mene kao tetovaža

Sve o čemu brinem je ljubav Oh, oh, oh

Sve o čemu brinem je ljubav Zalepio si se na mene kao tetovaža

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:59 ČOVEK KOJI JE DOVEO EVROVIZIJU U SRBIJU! Vladimir Graić: Uragankama fali FAKTOR SREĆE da bi ostvarile svetsku karijeru!