LUK BLEK STIGAO U SRBIJU: Bilo mi je teško da ne odustanem od svega zbog situacije u Srbiji, trudio sam se da budem najbolji!

Naš predstavnik na ovogodišnjoj Evroviziji Luk Blek je sleteo u Beograd. On je posle glasova žirija i publike ovog prestižnog takmičenja osvojio 24. mesto, a večeras se vratio u Srbiju i otkrio utiske.

- Bilo mi je bitno da prođem u finale, a posle da se zabavim. Makar sam prijatelje doveo na najveću žurku u Evropi. Bilo je jako napeto, pogotovo prvo polufinale. Ne mogu da verujem da sam uopšte ušao u finale. Bila je bitka između dva favorita. Oni su pokupili glasove, a nama su dali mrvice... Pobednička pesma nije bila moj favorit, već Karija iz Finske. Očekivao sam da će on da pobedi, reakcija ljudi je najbitnija. Očekivao sam više poena od publike zbog prelepih reakcija na moj nastup. Mali momenat na kraju ne može da pokvari to što mi je ovo najlepše iskustvo na svetu - rekao je Luk Blek za Blic.

- Trudio sam se da budem najbolji. Kontaktirala me je Konstrakta, stalno smo se čuli. Ona je bolje razumela Evroviziju nego što sam ja. Mnogo mi je značila njena podrška. Uspeo sam da stanem pred 10.000 ljudi u publici, za Srbiju to možda ne znači mnogo, al' je za mene to ceo svet - kazao nam je Luke Black, pa spomenuo majku, za koju je jako vezan.

- Mojoj majci je bitno da je publika reagovala na moju pesmu, na moj nastup. Mojoj mami je bilo super da vidi kako cela arena aplaudira njenom sinu. Plan za dalje je da se naspavam, mnogo sam se umorio. Obećao sam mami da ću ići u teretanu, ali nisam ispunio obećanje... (smeh) Moram da procesuiram šta se sve desilo. Bez obzira na rezultat, strani mediji su se sami javljali da me intervjuišu, NewYork Times, BBC, NME, mnogi stvarno - istakao je muzičar, pa spomenuo masakr u osnovnoj školi na Vračaru i masovno ubistvo u Mladenovcu.

- Bilo mi je teško da ne odustanem od svega zbog situacije u Srbiji sa početka meseca. Nije mi bilo do "Evrovizije", ali, eto, postoje određeni protokoli... Bilo je jako čudno, nastupati za svoju zemlju u kojoj se dešavaju tako strašne stvari - zaključio je on.

