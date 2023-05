GOVORILI JOJ DA IMA KOŽU KRAVE, HTELA DA SE UBIJE, A SADA JOJ SE SVI DIVE: Ova manekenka je POMERILA GRANCE modne industrije!

Da moda nije rezervisana samo za žene „savršenih“ dimenzija i crta lica dokazala je Vini Harlou. Ova manekenka uspela je da ispravi predrasude o modnoj industriji, ali i da svojim primerom osnaži sve one koji boluju od vitiliga.

U pitanju je kožno oboljenje, koje Vini ima od rođenja, a koje se manifestuje depigmentacijom određenog dela kože.

foto: Printscreen Instagram

Kako je u pitanju vidljiva „mana“, ljudi sa ovom dijagnozom se često susreću sa predrasudama poput onih da je vitiligo prelazan, pa neretko postaju teme komentarisanja.

Vini se sa ovim susrela još tokom školovanja, a zbog čega je pokušala i da oduzme sebi život. Deca u školi su je nazivali kravom, a ona je odlučila da sama sebe ubedi da je lepa, dok to nije i osetila.

foto: Printskrin/Instagram

Te 2014. godine na Instagramu ju je primetila poznata manekenka Tajra Benks, a potom je učestvovala u šou programu „Američki top model“, koji je Tajra vodila.

Njen uspeh dokazao je da su se parametri lepote promenili, kao i da su u modnoj industriji počele da se „slave“ nesavršenosti.

„Shvatila sam da se sve može prebroditi i umesto da se skrivam od svih, rešila sam da izađem i ponosno pokažem svetu sebe, sa svim svojim manama.“

foto: Profimedia

Prvi put je o svojim problemima govorila 2011. godine, a nakon toga njena karijera nastavila je uzlaznom putanjom, piše „Stil“.

„Ne obazirem se više na tuđa mišljenja. Lepa sam i to znam. Slavite svoje jedinstveno telo danas i svaki dan“, napisala je 25-godišnja manekenka na društvenoj mreži Instagram.

Skupila je hrabrost i uspela da pomeri granice, a na devojke svakodnevno apeluje da prihvate sebe onakve kakve jesu.

„Ne volim granice i trudim se da ih svakodnevno pomeram, ali ne volim da na mene gledaju kao na uzora, jer ja to nisam. Ja sam samo mlada žena koja se puno smeje, puno psuje i uživa u svakodnevnim iznenađenjima koje nam život pruža“, rekla je Vini.

Čak i nakon što je ostvarila zavidnu manekensku karijeru, Vini se susretala sa neprijatnim situacijama, pa je tako jedan poznati fotograf uporedio njenu kožu sa kožom krave.

„Nakon revije na londonskoj nedelji mode u bekstejdžu mi je prišao jedan fotograf i rekao da ima viziju mene i savršene fotografije. Reč je o zaista slavnom fotografu i htela sam da čikrm šta ima na umu. On me je odveo do pozadine na kojoj je bila tapeta koja imitira kravlju kožu. Jedino što sam mu rekla nakon toga je: ‘Ti si totalni idiot!“

Ipak, čak i oni koji je ne omalovažavaju prvo na njoj uoče kožu. Zbog toga je tema o kojoj najviše razgovara upravo vitiligo.

„Dosta mi je više priča o mojoj koži. Zaista mi je dosta. Nadam se da će me jednog dana neko pitati nešto što nema veze sa vitiligom. Pa, ljudi moji, ja sam puno više od kože“, rekla je jednom prilikom.

(Kurir.rs/Nova.rs)

Bonus video:

05:29 Skin positivity: Savršena koža ne postoji - svako je lep na svoj način!