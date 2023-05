U subotu je održano prestižno muzičko takmičenje Pesma Evrovizije 2023, gde je Švedska trijumfovala i osvojila prvo mesto.

Švedska predstavnica Lorin fascinirala je publiku i žiri izvedbom pesme "Tattoo", koja je naišla na široko priznanje stručnjaka. Švedska je dobila ukupno 340 poena od strane žirija, od čega su članovi stručnog žirija iz 15 zemalja dodelili najveći broj poena ovoj zemlji.

Iako je favorit publike bio finski predstavnik Kaarija, koji je oduševio fanove svojom pesmom, žiri nije bio iste odluke. Kaarija je od žirija dobio samo 150 poena, dok je od publike dobio izvanrednih 376 poena. S druge strane, Švedska je od publike dobila 243 poena.

foto: Christine OLSSON / AFP / Profimedia

Naš predstavnik iz Srbije, Luka Black, nastupio je hrabro na ovogodišnjoj Evroviziji, ali zauzeo je 24. mesto od ukupno 26 zemalja koje su se takmičile te večeri. Ipak, Luka je uspeo da se plasira u finale..

Ana Đurić Konstrakta, prošlogodišnja predstavnica Srbije na Evroviziji, izrazila je zadovoljstvo Lukinim plasmanom i istakla da je ulazak u finale bio postignuće samo po sebi.

- Mene su iznenadili rezultati. Ono što je super je da je Luka ušao u finale. To je i meni bio cilj prošle godine samo da se uđe u finale, pa ćemo posle lako. Možda ćemo u nekim trenucima mislili i da ćemo i više da se kotiramo sudeći po tome kako je publika reagovala na Lukinu pesmu i kako je bio podržavan u toj Evrovizijskoj zajednici. Mada sve u svemu mislim da smo se dobro predstavili i Luka je imao jako lepe intervjue koje je uradio u međuvremenu. Ja sam zadovoljna, iako sam očekivala da će na kraju biti drugačiji raspored poena - rekla je Konstrakta.

05:17 LORIN JE UČINILA TAKMIČENJE NEPRAVEDNIM, FINAC JE TREBAO DA POBEDI! Konstrakta šokirana rezultatima Evrovizije: Postoji nesklad

Konstrakta je takođe prokomentarisala i ostale nastupe na takmičenju. Izrazila je simpatije prema nastupu Slovenije, opisujući ga kao nepretenciozan i pohvalivši članove grupe kao simpatične momke. Takođe je istakla da je očekivala da će finski predstavnik imati veći uspeh s obzirom na podršku koju je imao od publike.

Ipak, Konstrakta je izrazila nezadovoljstvo što neki raniji pobednici ponovo učestvuju na takmičenju.

- Postoji taj nesklad kako je publika glasala i onoga kako je žiri glasala. Finac je recimo bio miljenik publike i odneo je više poena, međutim, žiri je prepoznao Lorininu pesmu kao nešto što zavređuje pažnje. Ja lično nisam ljubitelj toga da se neko ko je već pobedio na Evroviziji tamo ponovo pojavi, budući da postoji ta pristrasnost publike u startu. To naravno dovodi do toga da to takmičenje više nije toliko fer - rekla je Konstrakta.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs