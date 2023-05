DEKOLTEOM ZAPALILA KAN I NIJE SKIDALA POGLED SA 25 GODINA STARIJEG MUŽA: Glumac dobio nagradu, a svi su gledali u njihovu ćerku

Sinoć je u Kanu počeo Filmski festival koji će trajati do 27. maja, a koji svake godine broijne poznate ličnosti iz sveta filma.

Mnogi su prošetali crvenim tepihom, a među njima i Majkl Daglas (78) sa suprugom, glumicom Ketrin Zitom Džons (53) i ćerkom Karis.

Ketrin je zablistala u smeloj haljini poznatog dizajnera Elija Saba u crveno-violet kombinaciji.

Njen dekolte je privukao pažnju i naglasio glumičin seksipil, dok je Karisa nosila belu, čipkanu haljinu koja je imala i providne delove, ali strateški raspoređene pa se nije ništa videlo. Mnogi su komentarisali da je Karisa veoma leopa i da liči i na oca i na majku.

Inače, Majkl Daglas je primio je počasnu Zlatnu palmu na otvaranju 76. filmskog festivala.

"Toliko mi to znači, jer je toliko festivala širom sveta, ali samo je jedan Kan", rekao je 78-godišnji glumac, opisavši nagradu kao "neverovatnu čast". Komentarišući činjenicu da je stariji od festivala, Daglas se osvrnuo na svoju karijeru i karijeru svojih saradnika u filmskoj industriji.

Predstavljajući Daglasa, Uma Turman ga je opisala kao "jedinstvenog - i kao producenta i kao legendarnu filmsku zvezdu".

Tokom svečanosti otvaranja festivala, Chiara Mastroianni je rekla: "Smisao ovog festivala bio je i ostaje evociranje naše slobode... da izrazimo snagu i krhkost našeg postojanja."

Poželela je dobrodošlicu žiriju, predvođenom Rubenom Ostlundom, na pozornicu.

Drama "Jeanne du Barry" je film francuske rediteljke Maiven o monarhu iz 18. veka koji se zaljubio u prostitutku, otvorio je festival.

Festival na Francuskoj rivijeri, uključuje mnoštvo premijera, među kojima je Indijana Džons u sredu, što će biti peti i poslednji nastavak tog serijala s Harisonom Fordom kao arheologom u glavnoj ulozi, prenosi Index.

U subotu će se prikazati najnoviji film Martina Skorsezea "Killers of the Flower Moon" sa Leonardom Dikapriom i Robertom de Nirom. Istog dana će posetioci moći da vide Natali Portman i Džulijan Mur u filmu Toda Hejnesa "May December".

Jedan je od 21 filma koji se takmiče za Zlatnu palmu, a među rediteljima je sedam žena, najviše dosad. Nekoliko laureata vratilo se u konkurenciju, uključujući britanskog dvostrukog pobednika Kena Loača, Japanca Hirokazua Kore-eda i Nemca Vima Vendersa.

Na čelu žirija je prošlogodišnji pobednik, Šveđanin Ruben Ostlund (Trougao tuge), a članovi su i holivudske zvezde Bri Larson i Pol Dejno. Oko 1000 policajaca i radnika obežbeđenja radi na festivalu zbog straha od protesta povezanih s nepopularnim penzionim reformama predsednika Emanuela Makrona, a sindikat CGT čak preti isključenjem struje.

