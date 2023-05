"NEĆU DA PROMENIM KANAL, JA NE ŽELIM TO UOPŠTE DA VIDIM!" Aleksandra Radović otkrila šta je na estradi STRAŠNO iritira

Aleksandru Radović nemamo često priliku da viđamo u medijima, ali smo ovoga puta razgovarali sa pevačicom koja je otkrila kada je zaradila prvi novac, da li bi pre otputovala na luksuzno putovanje ili bi kupila garderobu - a na kraju je prokomentarisala tragediju koja se dogodila u Beogradu.

- Svoj prvi novac zaradila sam na fakultetu na trećoj godini. Imali smo neku svirku u Rumi i tada su došle sve moje kolege. Bio je festival horova. Zaradila sam nekih 20 maraka i onda smo to potrošili na piće. A prvi veći novac koji sam zaradila otišao je na poklone članovima moje porodice - rekla je Aleksandra.

foto: Kurir televizija

Na pitanje da li bi pre otputovala na luksuzno putovanje ili bi kupila garderobu odgovorila je :

- Ni jedno ni drugo. Ta sama reč luksuz me jako iritira. Mi treba da živimo normalne živote. Prizemne živote. Mi ne treba da imamo ništa luksuzno. Ono što je naš višak to je nečije. To je barem moja filozofija. u poslednje vreme se toliko pažnje posvećuje toj površnosti i materijalizmu. To je nešto što me baš iritira.

Komentarišući nedavne tragedije u Beogradu i Mladenovcu istakla je da je razgovor sa decom apsolutno neophodan:

- Pravo da vam kažem veoma se teško čovek suočava sa takvim stvarima. Veoma je teško svima, a deci pogotovo. Da ne spominjem roditelje i sve te unesrećene živote. Moramo se pozabaviti decom. Sada kažu, razgovarajte sa decom. Naravno nikad nije kasno, ali time je trebalo odavno da sa pozabavimo. Tu mora da učestvuje i država i kompletno cela ekipa ljuda koja se bavi ovom zemljom. Kultura na prvom mestu, ali i televizije sa nacionalnom frekvencijom.Neke stvarti su dospustive, a a neke stvari su nedopustive.

Kurir.rs

