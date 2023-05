KAKO JE ŠVEDSKA POSTALA SVETSKA MUZIČKA VELESILA? Ovo su razlozi i ključni trenutci zbog kojih se ova zemlja ističe na TOP LISTAMA

Švedski kompozitori i producenti su izuzetno popularni. The Weeknd, Ariana Grande, Coldplai, Adele, Ed Sheeran, Justin Timberlake, Katy Perry, Taylor Swift, Selena Gomez, One Direction, Maroon 5, Pink, Britney Spears, Madona, Ellie Goulding, Jonas Brothers - ovo su samo neki od međunarodnih pop izvođača koji su sarađivali sa Šveđanima.

Od sredine 90-ih, švedski kompozitori i producenti su u različito vreme sarađivali sa polovinom prvih 10 na američkim Bilbord listama, piše sveden.se. Stokholm i Los Anđeles su danas dve prestonice međunarodnog popa. Mnogi hitovi su napisani i proizvedeni u tim gradovima. Proverite elitu globalne autorske populacije i videćete da je oko 50 njih iz Švedske. Švedska je treći najveći svetski izvoznik muzike. To je neverovatna priča o uspehu. Kako je mala zemlja od 10 miliona stanovnika, koja se nalazi delimično unutar polarnog kruga, sa jezikom nerazumljivim ne-Skandinavcima, mogla da postane svetski lider u pop muzici?

1. Muzičke škole

Deo odgovora je obrazovanje. Kompozitori Maks Martin i Šelbek navode važnost lokalnih muzičkih i umetničkih škola za njihov razvoj i besplatnu dostupnost tehničke opreme u institucijama za obrazovanje odraslih.

2. Digitalna tehnologija

Drugi razlog je proboj Švedske u digitalnoj tehnologiji, nešto što je podstaklo mnoge revolucionarne muzičke inovacije. Spotifi ima sedište u Stokholmu. Berlinski Soundcloud su stvorili Šveđani, koji ga i danas vode. Švedski programeri su pomogli u izgradnji Apple Music-a. Iz Stokholma je došao i zloglasni PirateBay.

3. Međunarodna orijentacija

Drugi faktor je mala veličina švedskog tržišta, koja pokreće internacionalizaciju. Poznavanje najmanje jednog stranog jezika je gotovo preduslov. Za razliku od mnogih evropskih zemalja, Švedska ne snima TV serije i filmove na engleski. To znači da Šveđani svakodnevno slušaju engleski. Šveđani su takođe među najstrastvenijim putnicima na planeti.

4. Melanholične melodije

Neke stvari koje oblikuju švedsku kulturu su duge i mračne zime i kontrast između grada i sela. Muziku često karakterišu snažne, inspirativne melodije sa melanholičnim prizvukom - tradicija koju je započela grupa ABBA, koja se ugledala na švedsku narodnu muziku. Pesme koje su nekada zviždale u dubinama borove šume sada odjekuju svetom. U nastavku možete pronaći 20 ključnih trenutaka koji su bili istorijski prekretnici u švedskoj muzici.

1964. Džez ikona valcerom do besmrtnosti

Pevačici Moniki Zeterlund i triju Bila Evansa trebalo je samo četiri sata da snime jedan od najpriznatijih švedskih albuma svih vremena. Džez remek-delo Valcer za Debi pokrenulo je Zeterlundovu zvezdanu karijeru. Danas, više od 15 godina nakon njegove smrti, Zeterlund ima obožavaoce u više generacija - Agneta Faltski iz grupe "ABBA", Nina Persson iz "The Cardigans" i Zara Larson su samo neke.

1974. Švedski pop je doživeo veliki procvat

Bjorn Skifs i njegov bend Blue Swede zauzeli su prvo mesto na američkoj Bilbord listi sa pesmom "Hooked on a Feeling". Ko može da odoli pesmi sa uvodnom linijom „Ooga chaka, ooga ooga ooga chaka“? Tako je švedski pop sazreo na međunarodnom nivou.

1984. Prvi blek metal album

Bathorijev istoimeni debi je objavljen. Smatra se albumom koji je definisao blek metal. Uz vrišteći tempo, bend iz Stokholma dovodi tamu do potpuno nove dubine. Ovo je, reklo bi se, nordijski noar pre nego što je postao kriminalni žanr.

1986. The Final Countdown počinje svoje večno putovanje

Izašla je čuvena himna švedskog glam metal benda Europe "Final Countdown". Dostići će broj jedan u 25 zemalja. Posetite bilo koji veći sportski događaj i velike su šanse da ćete čuti njegov uzbudljiv ritam kako trešti iz zvučnika na stadionu.

1988. Čeri inspiriše devojke da podignu glas

Trudna Nene Čeri repuje i peva svoj hit Buffalo Stance na BBC-jevom Top of the Pops, inspirišući bezbrojne mlade fanove da stvaraju sopstvenu muziku. Njena mešavina hip-hopa, hausa i feminizma uticala je na mnoge, ne samo na švedske umetnike kao što su Leila K i Robin. 2022. Robin i reper Mapei odaju počast Čeri ponovo zamišljenom, razmetljivom verzijom revolucionarnog hita.

1990. Duo snage pokazuje svoje mišiće

Himna Roksete "It must have been love" postala je treća od četiri američke himne švedskog dua. Predstavljena na soundtracku filmske komedije Lepa žena, pesma ostaje najveći hit benda i možda njihova najpoznatija melodija.

1993. Munjevit uspeh Ace of Base

Grupa Ace of Base sa sedištem u Geteborgu zvanično je postala popularna u Americi pošto je njihov debi album The Sign na vrhu američke liste albuma. Album - spoj regea i evro tehna - ostao je u prva tri šest meseci i na kraju je prodat u 21 milion primeraka širom sveta. Do danas, to je drugi najprodavaniji album švedske grupe, nadmašen samo ABBA-inom hit zbirkom Gold.

1996. Zajedničko pevanje otkriva nove talente

Gospel hor "Tensta" iz Stokholma osnovan je kao projekat kulturne integracije i ubrzo je postao rasadnik talentovanih pevača. Umetnici kao što su Lykke Li, Mapei i Sabina Ddumba su među švedskim zvezdama koje su napravile prve vokalne korake u horu. Procenjuje se da oko 600.000 od 10 miliona stanovnika Švedske peva u horovima. Nije ni čudo što je švedski pop poznat po pevanju refrena!

1998. Video režija ulazi u centar pažnje

Madona objavljuje svoj singl Ray of Light, sa video snimkom koji prikazuje scene iz različitih gradova širom sveta. Švedski reditelj muzičkih spotova Jonas Akerlund osvojio je Gremi za njega, a video je takođe osvojio pet MTV video muzičkih nagrada. Švedski muzički producenti, kompozitori i video reditelji poput Akerlund-a odigrali su važnu ulogu u poslednjih 30 godina popularne kulture.

1998. Predviđanje budućnosti hardkora

Kako su se strejt edž subkultura i stil života širili 90-ih, hardkor bend Refused je pomogao da se grad Umeo na severu Švedske stavi na svetsku mapu. Bend se raspao ubrzo nakon objavljivanja albuma sa proročkim imenom "The Shape of Punk to Come", ali su mnogi bendovi širom sveta bili inspirisani njihovom muzikom.

2000. Ups, uradio je to ponovo

I još jednom Britni Spirs se vraća na vrh američke Bilbordove liste zahvaljujući izuzetnom talentu Maksa Martina. Ovaj Šveđanin je do danas zabeležio 23 prva mesta na Bilbordu, što je pre njega ostvario samo producent Bitlsa Džordž Martin. Kao kompozitor, Maks Martin je napisao 25 pesama broj jedan na Bilbordu, sa samo dva autora ispred njega na listi svih vremena: Pol Makartni (36) i Džon Lenon (26).

2008. Slušanje muzike se menja zauvek

Lansiranje švedskog servisa za striming Spotifaj transformiše slušanje muzike. Godinama se industrija borila sa padom rekordne prodaje jer su se potrošači okretali dijeljenju datoteka i ilegalnom preuzimanju. Uz Spotifi dolazi i prva platforma za striming zvuka na masovnom tržištu.

2011. Elektronska plesna muzika dobija novu himnu

DJ i producent Avicii's Levels podiže elektronsku plesnu muziku na novi nivo. Privlačan sintisajzer i inovativni bit drop stvorili su novu vrstu radio hita i pretvorili Aviciija, tada samo 22-godišnjaka, u megazvezdu. Postao je jedan od prvih di-džejeva koji je otišao iz klubova u arenu, brišući granice između rejva i koncerata.

U 2012. velikani pop i klasične muzike blistaju zajedno

Švedski bend First Aid Kit izvodi hit Pola Sajmona Amerika pred samim piscem kada u Stokholmu prima Polar Music Prize. Dobili su ovacije od njega. Polar Music Prize je prvi put dodeljena 1992. godine i opisana je kao muzički ekvivalent Nobelove nagrade. Dva pobednika - jedan iz popa/džeza, drugi iz klasične muzike - obično dele ovu godišnju nagradu, koju je osnovao Stikan Anderson (publicista, menadžer i povremeni tekstopisac za ABBA).

2013. Na scenu dolazi Klaud rep

Švedski reper Jang Lin imao je samo 16 godina kada su se njegove klaud rep pesme infiltrirali u tinejdžerske spavaće sobe širom sveta preko Jutjuba i Saundklauda. Od tada, Lin je sarađivao sa Frank Ošnom i Travisom Skotom, a danas se smatra jednim od najkreativnijih umetnika na svetu.

2019. Njujorški metro ispunjen ljubavlju i radošću

Njujorška stanica 34th Street pretvara se u punu plesnu zabavu nakon rasprodanog koncerta pevačice Robin u Medison Skver Gardenu. Vozači metroa i prolaznici spontano odskaču uz melodije Dancinga. Rolling Stone je ovu pesmu rangirao kao 20. najveću pesmu svih vremena.

2019: Dečji instrument pogađa pravu notu

Franžiza Star Wars-a, The Mandalorian stiže na tržište i Šveđani se stručno osmehuju na temu muzike. Nebrojeni švedski školarci sticali su muzičko iskustvo na maloj flauti. Kao omaž švedskom muzičkom obrazovanju, Oskarom nagrađen kompozitor Ludvig Goransson koristi tri gramofona u svojoj partituri.

2019. Širenje svesti o klimi

Obraćanje švedske klimatske aktivistkinje Grete Tunberg Ujedinjenim nacijama inspiriše remiks Fatboy Slima. Bjork prenosi Gretinu poruku o klimatskim promenama uživo na scenu. I Coldplay otkazuju turneju nakon Gretine kritike emisije ugljen-dioksida u vazdušnom saobraćaju. Tunberg se takođe pojavljuje u The 1975, pesmi engleskog rok benda istog imena.

- Greta je najpankesnija osoba koju sam ikada sreo - kaže Meti Hili, pevač grupe The 1975. 2020.

Ujedinjenje u euforičnom ushićenju

Pesma Evrovizije je za Šveđane nešto kao Super Bol. Uključuju se i mladi i stari, a zemlja je rekordnih sedam puta pobedila na takmičenju, isto kao i Irska. Prikladno je da nekoliko Šveđana muzički učestvuje u filmskoj parodiji "Pesma Evrovizije: Priča o vatrenoj sagi". Naslovnu pesmu Husavik peva Šveđanka Moli Sanden - pod umetničkim imenom Mi Marianne - zajedno sa Vilom Ferelom. Kompozitori pesme, Šveđani Fat Maks Gsus, Rikard Goransson i Amerikanac Savan Koteča, nominovani su za najbolju originalnu pesmu na dodeli Oskara 2021.

2021. Mamma Mia, evo ih opet!

Godine 1981. ABBA je objavila ono za šta su svi, uključujući i njih, pretpostavljali da je njihov poslednji album. Ali onda 40 godina kasnije, skoro tačno u dan, ABBA je zapanjila svet svojom povratničkom pločom - Voyage. I na radost fanova, bend je nastupio kao digitalni Abbatari u namenski izgrađenoj ABBA Areni u Londonu 2022. godine.

