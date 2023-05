OTKRIVAMO KADA POČINJE EMITOVANJE NOVE SEZONE KULTNE SERIJE: Vraćaju se stari likovi, a i dalje su prisutne kontroverze sa početka

Nova sezona hit serije "I tek tako" (And just like that) premijerno će biti emitovana na HBO Max od 22. juna, kada stižu prve dve epizode.

Novi-stari likovi

Na zvaničnom Instagram nalogu I tek tako..., objavljeno je nekoliko zajedničkih fotografija glumaca Sare Džesike Parker i Džona Korbeta, kako se drže za ruke i šetaju ulicama Njujorka. U objavi je napisano: „Psssst. Nemoj nikome da kažeš".

foto: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prošlo je više od deset godina otkako su kao zaljubljeni par u seriji Seks i grad glumili Keri i Ejdana.

Ejdan se prvi put pojavio u trećoj sezoni serije, kada se zabavljao sa Keri koja mu je slomila srce. On se oženio svojom koleginicom Keti sa kojom je dobio troje dece.

foto: HBO

U filmu Seks i grad 2, njih dvoje su se slučajno sreli u Abu Dabiju.

Da li će se prekinuta romansa nastaviti i kakav brak ima Ejdan, otkriće druga sezona serije I tek tako.

Kontroverze

Nastavak serije "Seks i grad" kod fanova je izazvao poprilično jake reakcije, a čini se da je bilo više negativnih nego pozitivnih komentara.

foto: New Line Cinema / Entertainment Pictures / Profimedia

Glumica Kim Katral (Samanta) jasno je govorila o tome kako ne želi da učestvuje u ponovnom snimanju bilo čega što ima veze sa "Seks i gradom" i njenim glumcima.

Isto tako, scene koje su sadržale Gospodina Zverku bile su ukljonjene, nakon brojnih optužbi od različitih žena za seksualno zlostavljanje. Glumac je, doduše, ove optužbe negirao, ali su tri glavne glumice iz serije javno osudile njegovo ponašanje.