BIVŠA SRPSKA SNAJKA IZDOMINIRALA U KANU! Ceo festival gledao u Adrijanu Limu: Ogromna žuta mašna VIDI SE IZ SVEMIRA! (FOTO)

Na Kanski festival stigla je i Adrijana Lima! Slavna Brazilka je dugogodišnja gošća ove manifestacije, a iz godine u godinu nas iznenađuje upečatljivim, zanimljivim izdanjima. Lima je na premijeri filma "Indiana Jones and the Dial of Destiny" definitvno ukrala šou u haljini koja će sasvim sigurno podeliti mišljenja.

Manekenka se već mesecima suočava sa glasnim kritikama u vezi svog izgleda; iako nije prošlo ni godinu dana od njenog trećeg porođaja, jedan deo javnosti ostrvio se na činjenicu da Adrijana nije doterala liniju u rekordnom roku.

Ona se i sama osvrnula na kritike, na Instagramu napisavši da prihvata svoj "prelazni" izgled i da voli da ističe svoju majčinsku senzualnost. No, ove večeri na Kanskom festivalu pokazala je da je na korak od svoje idealne kilaže i da se apsolutno vratila u formu.

Poznata 41-godišnjakinja zablistala je u upadljivoj kreaciji australijske dizajnerke Tamare Ralf, nekadašnje osnivačice brenda Ralph&Russo. Reč je o svečanoj, dugačkoj toaleti od crnog pliša koja ističe Adrijanin zanosni dekolte, a ogromna, žuta mašna na leđima izdvaja je iz mase.

Iz mašne se spušta i omanji šlep, a upravo je ovaj detalj haljinu učinio pomalo pompeznom i iz klasične je pretvorio u avangardnu. Lima je izdanje upotpunila diskretnim, dijamantskim naušnicama i svetlucavom narukvicom, a kosu je vezala u zalizan, elegantni rep.

