FATALNA HUREM IZDOMINIRALA NA CRVENOM TEPIHU U KANU: Nosila misteriozni veo, 4 puta povećala usne i jagodice, sad ovako izgleda

Popularna turska glumica Merjem Uzerli koju svi pamte po ulozi sultanije Hurem u seriji "Sulejman Veličanstveni’", prošetala je crvenim tepihom na premijeri filma "Indiana Jones and the Instrument of Destiny" u Kanu.

Njeno malo smelije izdanje nije prošlo nezapaženo na 76. filmskom festivalu.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Naime, lepa glumica je nosila elegantnu haljinu s velikim crnim cvetovima, ali i crni veo koji je doprinosio misteriji na crvenom tepihu. Inače, haljina iz Yanina Couture. Kombinaciju je upotpunila raskošnim nakitom kuće Chopard. Nosila je viseće srebrne minđuše, dijamntsku ogrlicu, narukvicu i prsten. Šminkom je kao uvek istakla oči, a okupljenim fotografima je rado pozirala.

Inače, gubitkom kilograma prošle je godine šokirala javnost, a Merjem nisu strane ni estetske korekcije.

foto: Rocco Spaziani / Zuma Press / Profimedia

Mejrem je inače poznata i po estetskim operacijama kako navode turski mediji. Njih je obavila posle porođaja pa je tako četiri puta povećala usne, naglasila jagodice i podigla obrve.

Majka dve ćerke se sada nalazi u srećnoj vezi, a oca malene Lili Koi vešto skriva od javnosti.

foto: Shootpix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Merjem je 2014. na svet donela Laru koju sama odgaja. Dobila ju je iz veze sa 17 godina starijim preduzetnikom i brokerom Kanom Atesom koji je Merjem, saznavši za trudnoću, čak i nagovarao na abortus i izbacio iz stana u kom su zajeno živeli. Zbog toga je često imala napade depresije, ali nije abortirala. Uoči porođaja, Kan se predomislio i molio je za oproštaj, a navodno je želeo i da bude na samom porođaju, ali lepa glumica je to odbila i sada je u srećnoj vezi.

(Kurir.rs)

