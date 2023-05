SLAVNOM SNAGATORU DAJU JOŠ DVE GODINE ŽIVOTA: Njegova 39 godina mlađa devojka objavila fotku sa poznatim glumcem koji UMIRE (FOTO)

Slavni snagator, Dolf Lungren, u emisiji "In Depth", otkrio je da ima karcinom pluća koji mu je dijagnostikovan pre osam godina. Kako je rekao, sumnja da je oboleo zbog upotrebe steroida u vremenima kad se bavio bodibildingom.

Dodao je da je bio u remisiji, no da mu se rak vratio 2020. godine. Tražio je drugo mišljenje, a tretman koji je dobio rezultirao je smanjenjem tumora.

foto: Printscreen/Youtube

"Dan nakon moje operacije, izvadili su mi jedan tumor, zatim su izvadili još dva koja su našli i još tri mala", ispričao je Dolf u bolničkoj haljini.

2020. sam se vratio u Švedsku i imao sam neku vrstu refluksa, nisam znao šta je to pa sam uradio magnetsku rezonancu. Otkrili su da oko tog područja ima još nekoliko tumora. Našli su još jedan tumor na jetri', ispričao je.

Tumor je narastao do veličine limuna. 'Pitao sam koliko mi je još ostalo, mislim da je doktor rekao dve do tri godine, ali po glasu sam shvatio da misli da je manje. Mislio sam da je to sigurno to', rekao je.

Podršku mu pruža 39 godina mlađa verenica Ema Krokdal.

Usta su ga jako bolela, ruke su ga bolele i nije mogao ništa da jede. Bila je to borba, gubio je na težini. Shvatili smo da je mnogo gore nego što smo mislili, počeli su da pričaju o tumorima u plućima, želucu, oko bubrega', ispričala je.

U to se vreme šuškalo se o krizi u njihovoj vezi jer su ih fotografi neretko snimili neraspoložene, no nakon ove ispovesti postalo je jasno koji se razlog skrivao iza njihovih tužnih lica.

Ema je ovih dana podelila njihovu zajedničku fotografiju i poručila: 'Reći ću ponovo, superheroj iz stvarnog života je upravo ovde. Na ekranu i izvan njega'.

Lungren iza sebe ima tri braka, a svojevremeno je progovorio o odnosu između njegovih ćerki i Eme.

"Naš odnos razvijao se polako, nismo žurili, dali smo sebi vremena da se upoznamo pre nego što smo počeli da živimo zajedno. Što se tiče razlike u godinama, bio sam svesan da će biti pomalo čudno, možda i neprijatno,reći mojim ćerkama Idi (24) i Greti (20) za Emu. Ali srećom, one su emocionalno vrlo zrele devojke i odmah su je prihvatile. Ako sam ja srećan, i one su srećne', rekao je.

"Veza s mlađom osobom može biti pravi blagoslov, nema toliko repova i loših iskustava iz prethodnih veza, što je čest slučaj s nama starijima. Uostalom, neki 20-godišnjaci mogu biti daleko zreliji od recimo 40-godišnjaka, godine ne znače da je čovek nešto naučio u životu", istaknuo je glumac o verenici.

Otkrio je i da li Ema i on planiraju decu.

'Ne znam, videćemo, moraću to da proverim. Ipak nisam pokušavao zadnjih 20 godina, možda bih prvo trebao da uradim neke doktorske preglede', našalio se.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

02:02 MOGUĆNOST POVRATKA SRPSKIH SNAGA NA SEVER KIM REVOLUCIONARNE!