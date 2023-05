MANEKENKA POZIRALA U "NEVIDLJIVOM" BIKINIJU! Zgodna plavuša stvorila pravu pomutnju na plaži: Šokirala sve nikad vrelijim izdanjem

Natali Rozer pozirala je na plaži u Sidneju u bikiniju boje kože, izazvavši priličnu pometnju.

Australijska manekenka Natali Rozer napravila je pravu pometnju i zbunila ostale kupače na plaži u Sidneju, gde se pojavila u zanimljivom kupaćem kostimu. Naime, 33-godišnja Natali nosila je bikini boje kože sa tangama, zbog čega su se mnogi na prvi pogled uverili da je zapravo gola i da nema ništa na sebi.

foto: KHAP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Istovremeno, pokazala je besprekornu liniju i obline na koje je ponosna, a sve to na snimanju jednog editorijala. Natalie je nedavno privukla pažnju javnosti nakon što je ispričala o prvoj godini svog nekonvencionalnog braka sa Harli Bonerom, bivšim glumcem iz serije "House and Away". Ona je prošlog septembra potvrdila da više ne žive zajedno u svom domu u Njukaslu i da se Harli (31) preselila na Tajland ubrzo nakon njihovog venčanja u februaru prošle godine kako bi naučila sve o energetskom lečenju i meditaciji. Iako je Natali priznala da ne razume taj svet, ona i dalje podržava Harlija dok on sledi svoje snove.

- Veoma je srećan. Ovo je definitivno nekonvencionalna prva godina braka. On ispunjava svoje snove i ko sam ja da mu stojim na putu da uradi nešto što je toliko dugo želeo? - izjavila je ona.

foto: KHAP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Natali je rekla da je bolje pustiti Harlija da putuje sam tokom prve godine braka nego kasnije kada budu imali decu.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

00:06 Da li postoji manji bikini? Eleonora Miljković se svukla, grudi samo što ne ispadnu