TIKTOKER KOJEG JE DEVOJKA PRIJAVILA ZA NASILJE SE PRVI PUT OGLASIO: Evo koja je njegova strana priče (FOTO)

Tiktokera Marka Arsenijevića Arsu (22) pijavila je devojka Nika Ilčić (22) za nasilje, nakon čega je priveden.

Kako se navodi, Arsa je fizički napao Niku, takođe poznatu tiktokerku i jutjuberku, sa kojom je bio duže vreme u emotivnoj vezi. On ju je navodno odgurnuo, prilikom čega je pala na pod, a onda joj je držao ruke i stavio svoju šaku na usta, kako se ne bi čulo njeno zapomaganje. Ona je ove navode potvrdila, dok se Marko nije oglašavao ovim povodom.

Sada je na svom Instagramu prvi put nakon incidenta objavio fotografiju sa svojom majkom, gde je naveo da je dotakao "dno".

- Hvala ti sto si me naučila da poštujem i volim svaku ženu kao i tebe, što si mi bila ogledalo i što si mi od malena usadila osećaj o ljubavi, pažnji i nežnosti. Hvala što sam odrastao u porodici punoj sreće i ljubavi i u kojoj sam od malena učen pravim vrednostima. Hvala što si me učila da je Bog muškarca napravio snažnijim samo kako bi zaštitio ženu i što sam odrastao uz razgovor i razumevanje. Ali... Zaboravila si da me naučiš jednoj stvari koju me je život naučio. Da nisu svi ljudi oko mene bili ljudi koji su mi želeli dobro, nisi me naučila ni da oni koji mi drže raširene ruke možda budu oni koji će mi podmetnuti noge, ali ja ti ništa to ne zameram. Ne zameram ti, jer u tebi nema gram loše naravi, nema zla koje je u svetu prisutno, a tome nisi mogla da me naučiš... - napisao je Marko i nastavio:

Jednom si mi rekla "Uspeh je koliko visoko odskočiš kada udariš u dno." Čuo sam jak udarac - to je bilo dno o kojem si mi pričala. U momentu sam osetio šta znači biti "dole", šta znači kada ležiš i ne vidiš izlaz, kada u meni ne postoji emocija, kada me izdaju i povrede najdraži... Ali, mama, hrabar sam ja i jak, onaj tvoj Marko koji ti obećava da će uvek biti ono čemu si me i učila - pošten i pravedan, lepo vaspitan i sa manirima, da štitim slabije i pomažem starijima i da me ovaj crno-sivi svet u kome se nalazimo nikada neće progutati, jer u mom srcu cvetaju šareni cvetovi, baš kao oni koje sam ti brao kada sam se kući vraćao iz škole. Ja ću naučiti da živim sa tim. Glavu dižem ponosno i stojim na zemlji čvrsto, jer imam puno razloga za to, a što će, majko, videti i drugi ljudi, koji su me možda nekada osudili, a nisu imali razlog za to! - poručio je.

Inače, Nika je navela da je nije prvi put Arsi da je bio nasilan prema njoj.

- Želim da se oglasim povodom naslova koji su izašli u javnost 9.05.2023. godine, te da potvrdim da su isti naslovi tačni. Naime, dana 08.05.2023. pretrpela sam nasilje od strane mog tadašnjeg vanbračnog partnera. Naglasila bih da to nije bilo prvi put da je nadamnom vršio fizičko i psihičko nasilje. Danas, dana 11.05.2023. godine u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi sam dala izjavu u svojstvu oštećene, te želim da zamolim medije iz poštovanja prema meni, mojoj porodici, kao i iz poštovanja prema porodici okrivljenog da se suzdrže od daljnjeg uznemiravanja i iznošenja detalja - počela je Nika i dodala:

Htela bih da obavestim prijatelje, pratioce i sve koji su pokušavali da stupe u kontakt sa mnom, da iako sam potresena i uznemirena, da sam na sigurnom i da sam okej. Ovim putem želim da se zahvalim svima na porukama podrške i da poručim da kada budem spremna, planiram da koristim svoju platformu za podizanje svesti o psihičkom i fizičkom nasilju u porodici. Do tada se više neću oglašavati na ovu temu - rekla je Nika.

