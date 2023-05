MNOGI NI NE ZNAJU ISTINU KOJA SE KRIJE IZA KULTNIH HITOVA: Ovo su 10 najpopularnijih pesama i TAJNE koje se kriju iza njih!

Muzička legenda Tina Tarner koja je umrla juče u Švajcarskoj, u 83. godini, otpevala je neke od najpoznatijih pesama u istoriji muzike. Sigurno svako ima svoju omiljenu pesmu slavne pevačice. Nije lako izdvojiti one najzapaženije. Ipak, kada treba napraviti takav izbor, sledećih 10 hitova nalaze se na tom spisku.

Tina Tarner je mnogima promenila živote svojom muzikom. Mnogi obožavaju ove numere a da možda ne znaju priče koje se kriju iza njih.

1. River Deep, Mountain High (1966)

Tina Tarner se proslavila kao članica dueta Ajk i Tina Tarner 1960. a šest godina kasnije nastalo je muzičko remek delo kada ju je producent Fil Spektor zamolio da sarađuju.

Iako je pesma zamišljena kao duet, Spektor nije želeo Ajka u studiju, a Tina je bila srećna jer je mogla da radi sa nekim drugim.

Bila je zapanjena kad je otkrila da je producent okupio ceo orkestar i hor kako bi stvorio poznati zvučni zid. "Bila sam samo devojka iz Tenesija koja je upoznala Ajka i postala pevačica. Nikada, nikad nisam vidila bilo šta slično, osim u filmu", napisala je 2017. u autobiografiji.

Pesma je dospela na treće mesto najslušanijih u Britaniji, ali je njena popularnost opadala u SAD. Kritičari su rekli da "nije bila dovoljno vrnačka da bi bila bluz ili dovoljno "bela" da bi bila pop".

2. Proud Mary (1971)

Nakon što je ova pesma postala hit 1969. za Credence Clearwater Revival, Ajk i Tina su kantri- rok verziju pretočili u fank odu slobodi. Pesma je bila na četvrtom mestu Billboard liste i nagrađena je Gremijem.

Kad je Bijonse 2005. odala počast Tini Tarner u Kenedi centru, upravo je izvela ovu numeru. Tri godine kasnije zajedno su je otpevale na dodeli Germija.

3. Nutbush City Limits (1973)

Tina Tarner je ovom pesmom ovekovečila svoj rodni grad u Tenesiju. Numera oslikava njeno detinjstvo, vreme koje je provela berući pamuk. Tri godine nakon što je ova pesma objavljena ona je napustila Ajka Tarnera.

4. Let's Stay Together (1983)

Tina je morala da počne iz početka kao solo umetnica. Ključan momenat desio se kada je upoznala dva člana engleske elektro-pop grupe Heaven 17 koji su tražili pevačicu za svoj projekt British Electric Foundation, a Tina je bila bez diskografskog ugovora.

Kad je ušla u Abbey Road Studios, tamo nije bilo drugih muzičara. "Gde je bend?", pitala je očekujući orkestar poput onog koji je okupio Fil Spketor. Umesto toga, dočekali su je muzičari na sintisajzerima. Prvo su snimili "Ball of Confusion" grupe The Temptations, zatim "Let's Stay Together" Ala Grina, kojim je postigla uspeh u Britaniji.

5. What's Love Got to Do With It (1984)

Svoj status solo zvezde potvrdila je pesmom Terija Britna i Grejema Lajla. Numera je pre nje bila ponuđena Klifu Ričardu, Doni Samer i grupi Bucks Fizz.

Otpevala ju je na svoj način, snažno i sa jakim emocijama. Pesma je nagrađena Gremijem, bila je najstarija žena u istoriji koja je sa 44 godine došla na broj jedna najslušanijih pesama u Americi.

6. Private Dancer (1984)

Pesmu je prvo otpevala grupa Dire Straits, a napisao ju je frontmen benda Mark Knopfler koji je zaključio da pesma ipak ne pripada muškom vokalu. Tina je kasnije u intervjuu rekla da nije znala da pesma govori o seksualnoj radnici.

- Kada sam bila sa Ajkom, kada sam ćutala da bih izbegla svađu, kada sam ostala sa njim uprkos želji da odem, o tome sam razmišljala dok sam pevala pesmu, o tuzi što radim nešto što ne želiim da radim, iz dana u dan. Vrlo je emotivno - rekla je, piše BBC.

7. We Don't Need Another Hero (1985)

Još jedna pesma koju su napisali Britn i Lajl, pesma je pratila film "Mad Max Beyond Thunderdome" u kojem se pojavila Tina koja je o svom liku rekla sledeće:

"Izgubila je toliko toga, a onda je prošla kroz toliko toga da bi je muškarci u njenom svetu poštovali. Povezala sam se sa njenim borbama jer sam je preživela".

Pesma je bila još jedan hit, dospela na drugo mesto u SAD-u i osvojila nominaciju za Gremi i nagradu Ivor Novello.

8. The Best (1989)

Ovo je izvorno napisano za Boni Tajler, velšku pevačicu. Godinu dana kasnije otpevala ju je Tina i proslavila numeru. Pesma se često naziva "Simply The Best" po stihu iz čuvenog refrena.

Još detalje o kultnoj numeri Tine Tarner.

9. Steamy Windows (1989)

Nalazi se na albumu "Foreign Affair" iz 1989. Reč je o osnažujućoj, feminističkoj pesmi koju između ostalih obožava glumica Ema Votson.

10. GoldenEye (1995)

Nakon uspeha Tininog biografskog filma "What's Love Got to Do With" It iz 1993. koji je bio nominovan za Oskara, producenti filma o Džejmsu Bondu pozvali su je da otpeva numeru koja prati nastavak filmske sage o tajnom agentu 007 (u tom filmu Pirs Brosnan debitovao je u ulozi Bonda).

Numeru "GoldenEye" napisali su Bono i The Edge.

"Nije bio napravljen pravi demo, neko je samo spojio muziku", rekla je za BBC 2018. i dodala: "Pomislila sam, kako da ovo spojim? Nije bilo melodije. Pa sam pevala što bliže onome što sam mislila da je melodija toga. Morala sam da baš naporno radim. Ali sam tada znala da mogu sve da otpevam".

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

