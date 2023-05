SUSRET SA NJIM JOJ PROMENIO KARIJERU I ISPUNIO ŽIVOT NASILJEM: Brak Tine i Ajka Tarner je bio ispunjen BRUTALNIM zlostavljanjem!

Život Tine Tarner, koja je preminula u 83. godini, obeležila je i njena priča sa Ajkom Tarnerom. Susret sa njim promenio je njen život i bacio je u kandže nasilja. Tri decenije pre pokreta #MeToo, koji je ohrabrio muškarce i žene da podele svoje priče o zlostavljanju koje su doživeli, prva je to učinila Tina Tarner.

Tina Tarner je 1981. godine, kada je počinjala solo karijeru, otkrila istinu o nasilnom braku koji je imala sa Ajkom Tarnerom. Bila je to teška odluka - da javno govori o brutalnosti sa kojom se suočila.

foto: Kurir tv

"Htela sam da sprečim ljude da misle da su Ajk i Tina bila tako pozitivni, da smo bili tako sjajan tim. Tako sam mislila, ako ništa drugo, da barem ljudi znaju", rekla je Tina 2021. u HBO dokumentarcu "Tina".

Ajk i Tina Tarner bili su američki muzički duet, od 1960. do 1976. godine nastupali su uživo pod imenom "Ike & Tina Turner Revue", uz podršku benda "Ike Turnera Kings of Rhythm" i pratećih vokala zvanih "Ikettes". Smatrani su "jednim od najmoćnijih lajv izvođača u R&B krugu."

foto: PA / PA Images / Profimedia

Ajk i Tina su primljeni u Kuću slavnih rokenrola 1991. godine. Objavili su dva singla koja su uvrštena u "Grammy Hall of Fame", "River Deep – Mountain High" i "Proud Mary". "Rolling Stone" ih je stavio na drugo mesto svoje liste 20 najvećih dueta svih vremena.

Rani uspesi ovog dueta vezuju se za prvu polovinu šezdesetih, od 1966. do 1969. njihova karijera bila je u zaletu. Najveće uspehe ostvarili su od 1970. do 1975. godine. Od 1976. do 1978. odvijala se poslednja faza njihove saradnje.

foto: Profimedia

Tina Tarner je upoznala Ajka Tarnera kada se preselila iz svog rodnog grada Noksvila u Sent Luis.

Muzički svet svog novog grada upoznala je kroz noćne klubove. Jedan sastav joj je posebno privukao pažnju, grupa "Kings of Rhythm".

Gitarista pomenute grupe bio je Ajk Tarner. Kad je njegova grupa održala audiciju, na njoj se pojavila Tina. Tarner se malo dvoumio, pa je prelomio. Uvrstio ju je u svoju grupu, od pratećeg vokala došla je do soliste. Ova odluka dovela je do velikih profesionalnih uspeha grupe. U svetu R&B muzike Ana ( kako se i dalje zvala) i Ajk su vladali šezdesetih godina. O tome govore i hitovi "A Fool in love", "Honky Tonk Woman"...

foto: Profimedia

Profesionalni par je postao i bračni. Dobili su sina Ronalda, koje je Ajku bilo treće dete. Sin Majkl je njihovo drugo dete. A onda je Ana, po njegovoj ideji, postala Tina.

Ajk i Tina Tarner su nastavili da nižu uspehe, a onda su početkom sedamdesetih godina promenili muzički pravac i okrenuli se popu i soulu.

Uspesi su uspesi i vredi ih imati. Ali cena koju je pevačica plaćala zboh njih bila je previsoka. Ajk ju je često tukao. Jedne noći, nakon što ju je Ajk brutalno pretukao, a potom zaspao, ona je pobegla od njega. Sa nekoliko centi u džepu, u Los Anđeles.

Iza sebe je ostavila 14 godina braka. U autobiografiji "Ja, Tina" optužila je bivšeg supruga za nasilje.

foto: Printscreen YouTube

"Kulminacija je bila naša tuča u kolima u Las Vegasu, pred nastup. To je bio jedini put da sam mu uzvratila", napisala je ona pre 29 godina. Ajk je 2007. preminuo u 77. godini, u svom domu u San Dijegu. "Ona je svesna da je Ajk jutros preminuo, ali neće komentarisati. Imajte na umu da njih dvoje nisu kontaktirali već 35 godina", izjavila je tada njena predstavnica za štampu Mišel Švajcer.

Tina se na scenu kao solista vratila 1983. godine obradom pesme "Let's Stay Together" Ala Grina koja je postala veliki hit. Nizali su se albumi, i hitovi, naravno... "Private Dancer", "Break Every Rule" i "Wildest Dreams".

foto: Profimedia

Onaj prelomni trenutak donela joj je pesma "What's Love Got To Do With It", sa albuma "Private Dancer" koja je dospela na prvo mesto američke top liste.

Ostaće upamćeno kako je Tina govorila o Ajku:

"Odlučio je da ćemo se venčati u Meksiku gde je želeo da se zabavi na svoj način. Za prvu bračnu noć odveo me je u bordel. Bilo me je toliko sramota da to nikome nisam rekla. Koji bi još mladoženja svoju novopečenu suprugu odveo na pornografski seks-šou, i to na dan venčanja?!".

"Kada sam ga ugledala, pomislila sam, Bože, kako je ružan. Bilo je nečega opasnog u njemu."

foto: Profimedia

"Ponašao se kao zvezda, a ja sam bila Pepeljuga, njegova robinja. Želela sam da budem ekspresivnija i melodičnija, ali on to nije dopuštao. Jednom kad sam se pobunila, pljunuo je na mene".

Zbog nasilja u braku razmišljala je o samoubistvu: "Sve je uništio - moj status, samopouzdanje, ceo moj svet. Jedne noći pre nastupa nisam to više mogla da podnesem, pa sam popila 50 tableta za spavanje".

"To je bio prvi i zadnji put da sam pokušala da se ubijem. Bila sam uverena da mi je bilo suđeno da preživim".

foto: profimedia

"Seks s njim bio je poput silovanja, posebno kad bi započeo i završio sa udarcima. Znao bi toliko da me tuče da bih osetila kako mi se krv sleva niz grlo tokom nastupa. Jednom mi je u lice bacio šoljicu vruće kafe, nakon čega sam dobila opekotine trećeg stepena".

Tina Tarner je doživela ljubav sa suprugom Ervinom Bahom sa kojim se venčala 2013. na građanskoj ceremoniji na obali Ciriškog jezera. On joj je donirao bubreg.

(Kurir.rs/Blic žena)

