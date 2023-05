NESTALA POZNATA HRVATSKA PEVAČICA! Policija moli građane za pomoć, IZGUBIO JOJ SE SVAKI TRAG

Na stranici nestali.gov.hr objavljena je informacija kako je nestala bivša pevačica grupe E.T. Katarina Rautek Omazić. Prema informacijama s ove stranice 39-godišnja Katarina je nestala juče i udaljila se s adrese u Zagrebu u Ulici Sveti Duh.

Duže vremena nije davala intervjue, a zadnji intervju je dala pre četiri godine kada je bila treći put trudna. Katarina je u braku s preduzetnikom Josipom Omazićem, a u prethodnim vezama je imala dosta loših iskustava, a ono najgore bilo je tokom veze s Krešimirom Svitlanovićem kojeg je prijavila i zbog fizičkog zlostavljanja i zato ne skriva koliko ju je Josip usrećio.

– Brak mi je mrak i tako mi je s Josipom bilo i prije braka, iskusila sam da me netko poštuje i da mi mnogo pomaže. Ne garantiram da će uvijek biti tako, ali zasad nam je super – kaže pjevačica. U intervju se prisjetila kroz kakav je pakao prolazila nakon što je bivšeg partnera prijavila za obiteljsko nasilje. – Nespavanje, odlasci na sud, to je nešto grozno i ne znam kako sam to uopće preživjela – rekla je tada Katarina.

