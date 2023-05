GLUMIO SAMO U KUMU, ALI JE ULOGU DOBIO PREKO MAFIJAŠKIH VEZA: Džoni Fontejn je nastao kao miks Frenka Sinatre i ovog pevača

Kumstvo se ne odbija niti se odbija kad ti neko poturi ugovor pod nos pa ti obeća da će se na papiru naći ili tvoj potpis ili tvoj mozak. A sve ti je lepše i lakše u karijeri kad te ne odbije za kumstvo onaj kog drugi nikad ne odbijaju i kom prolaze fore s potpisom i mozgom.

To je tako u životu Džonija Fontejna iz Kuma i vrlo slično je bilo i u životu Ala Martina, čuvenog "crooner" pevača (pevač tihog stila, balader) koji je poluautobiografski tumačio Fontejna.

Pola njegova biografija, pola biografija Frenka Sinatre i nastade Džoni Fontejn. Svi se sećamo kako je Džoniju glas bio slab, kako nije znao šta da radi, rasplakao se kao dete pred Vitom Korleoneom, a ovaj mu rekao da će sve biti u redu, samo da prestane da bude cmizdravac, za ime boga, i počne da se ponaša kao muškarac.

Tad je Fontejn uz pomoć mafije i konjeske glave dobio ulogu u filmu koji će ga revitalizovati, a Frenk Sinatra je u stvarnosti na identičan način (plus, minus glava) stigao do Cinemanovog "Odavde do večnosti" 1953. i baš je za glumu u tom delu osvojio svog jedinog Oskara, što je poslužilo kao inspiracija za segment o Fontejnu u Kumu.

Ulogu dobio preko gangsterskih veza

To je inspiracija, ali onda je život počeo imitirati umetnost koja je već imitirala život, pa je i Al Martino ulogu Fontejna dobio isto preko gangsterskih veza i tako napravio totalni kovitlac, priču unutar priče, jer je u nameri da odigra određeni lik u filmu morao da uradi isto što taj lik radi, samo u stvarnosti.

Računa li se to u metod glumu i je li Čarli Kaufman režirao ovu dramu? U svakom slučaju, Kopola je režirao Kuma, a nije hteo Martina iako se ovaj već ranije dogovorio s producentom da preuzme ulogu Fontejna. Ne, Fransis Ford je imao drugog favorita, izvesnog Vika Dajmona, takođe poznatog pevača.

Zbog mafijaša nije smeo u SAD

Tad je Al Martino pozvao svog kuma Rasela Bufalina, glavu porodice iz podzemlja Bufalino, a Rasel je dao ponudu koja se ne odbija, pa je Dajmon otpao iz priče jer čovek nije hteo da se zameri mafijašima. Tako je Martino postao Džoni Fontejn i to mu je ostala jedina filmska uloga u životu, mada se protegla na dva naslova pošto se pojavio i u trećem delu sage.

Jedina uloga, međutim ne i jedina veza s filmom. Takođe je otpevao tematsku numeru za Oldričev klasik Tiho tiho, Šarlota, a što se tiče karijere u muzici, ona je znatno dugotrajnija, raskošnija i posve respektabilna.

Preko šest decenija je bio profesionalac, otpevao hitove "Here in my heart, I love you because", "Spanish eyes", "Volare", "I love you more and more every day" i tako dalje. Svakako, ona reakcija žena u Kumu na njegovu pojavu kao da je stigao Zdravko Čolić, to mu se događalo redovno i tokom života.

Možda bi mu bila i bogatija biografija da pedesetih nije odbio mafijaške usluge, pa otišao na duže vreme u Britaniju i nije smeo da se vrati u Ameriku, ali je kasnije postao iskusniji i shvatio da je bolje pridružiti im se kad ih već ne možeš da pobediš. Da nije shvatio, sad bismo gledali Vika Dajmona kako ga šamara Marlon Brando.

Pravi čovek provodi vreme sa porodicom. I to je naučio od don Vita, pa je tako preminuo u miru svog doma i sa troje dece iza sebe 2009. godine, a rođen je 1927. kao Džasper Cini. On je gospodin Al Martino i peva za vas.

