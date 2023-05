VOLEO JE MENE, A OŽENIO SE NJOM: Drugi muž Olivere Marković bio je NAJVEĆA LJUBAV naše čuvene glumice! Nikad ga nije prebolela

Poznato je da je naša legendarna glumica Olivera Marković bila supruga proslavljenog kolege Radeta Markovića. Međutim, malo je onih koji znaju da je nakon njega bila udata za glumca Duška Bulajića, koji je bio najveća ljubav glumice Žiže Stojanović.

Ovu malo poznatu priču otkrila je upravo Žiža Stojanović tokom svog učešća u prvoj sezoni rijalitija Zadruga, kada se poverila čuvenoj rokerki Snežani Mišković Viktoriji.

foto: Marina Lopičić

Kako je tada ispričala Viktoriji, njihova veza trajala je dve godine, a Žiža Duška nikad nije prebolela.

- Duško Bulajić bio je muž Olivere Marković. To je moja najveća ljubav, mi smo bili dve godine. S njim sam igrala i u Nišu i drugde. U Nišu, kad smo imali prvi angažman, već se zaljubio u mene. To je bilo posle muža, a mi nismo bili u braku. On se posle oženio Oliverom Marković. Ne pitaj. Ona je znala za mene, da je on mene voleo. Još iz Niša me je voleo, a u Beogradu smo se spojili - pričala je Žiža.

foto: Printskrin Youtube

Glumica je tada istakla da je Duška volela više i od svog supruga, glumca Vladislava Matića, sa kojim je bila sedam godina u braku.

Podsetimo, Olivera je prvo bila u braku sa Radetom Markovićem, a kasnije sa Duškom Bulajićem.

foto: Printscreen YouTube

Dok je sa Radetom vodila buran ljubavni život, sa Dušanom je postala večni partner i van pozorišne scene. Razmišljajući o svom emotivnom životu, Olivera je često u šali znala da kaže da joj se čini da se udala čim se rodila i da se zapravo ne seća perioda svog života u kome nije bila u braku.

foto: Printskrin

Dušan je bio veliki umetnik, ali nije voleo slavu. Njih dvoje su decenije proveli zajedno kao članovi Narodnog pozorišta u Beogradu, a kako su svoj privatan život ona i Dušan držali daleko od trač rubrika, veliki deo javnosti ne samo da nije ni znao da je u novom braku, već su je do kraja života mnogi vezivali za barda našeg teatra, Radeta Markovića.

