SAMANTA DŽONS SE IPAK VRAĆA U KULTNU SERIJU, ALI NE RADUJTE SE UNAPRED: Evo kako će se pojaviti u nastavku "I tek tako"

Serija Seks i grad jedna je od najpopularnijih serija svih vremena, a prva je koja se bavi temom ženske seksualnosti. I dok je svaki od likova imao značajnu ulogu za razumevanje ženskih potreba, Samanta Džouns definitivno je bila oslobađajući lik, koji nas je podsećao na to da je u redu da imamo potrebe.

Baš zato su fanovi bili u šoku kada su saznali da se Kim Katral, koja je tumačila Samantu, neće vraćati u nastavku serije, koji nosi ime "I tek tako" (And just like that).

Sada stižu važne vesti koje su mnoge razočarale. Kako pišu svetski mediji, Kim će ponoviti svoju kultnu ulogu Samante Džouns u finalu druge sezone serije „And just like that…“.

Ali ona će se pojaviti samo u jednoj sceni. Prema izvorima, Kim je svoju scenu snimila 22. marta u Njujorku, a da se nije videla niti razgovarala sa drugim zvdezdama serije, uključujući Saru Džesiku Parker i Majkla Patrika Kinga.

U svakom slučaju, u toj sceni Samanta, koja se u seriji preselila u London, imaće telefonski razgovor sa Keri Bredšo. U prvoj sezoni „And just like that“ Keri se dopisivala sa Samantom, a u finalu su njih dve napravile plan da se vide kako bi se pomirile.

Sve to ne znači da se Samanta sasvim vraća u ovaj projekat. Ipak, povratak Samante u bilo kojoj formi sigurno će oduševiti obožavatelje serije „Seks i grad“, koji su baš u njoj godinama videli najupečatljivijeg lika.

