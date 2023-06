UNUKE NIKAD NIJE UPOZNALA, A SINU NIJE BILA NA SAHRANI: Odnosi u porodici Tine Tarner su toliko TRAGIČNI da te srce zaboli

Obožavatelji širom sveta odaju počast Tini Tarner otkako je slavna "rok baka" preminula u svom domu u Kisnahtu u Švajcarskoj, u blizini Ciriha, 24. maja, nakon duge bolesti u 83. godini.

Legendarna muzičarka provela je poslednjih 28 godina svog života živeći sa svojim drugim suprugom Ervinom Bahom, s kojim je bila 10 godina, a u svom uspehu pod "starije dane" uživala je u njihovoj vili vrednoj 76 miliona dolara, poznatoj i kao Villa Algonquin. I dok obožavatelji i slavne osobe podjednako dele iskazuju počast i izražavaju saučešće prema "kraljici rokenrola", njena smrt je naizgled otvorila još jednu duboku ranu u njenoj porodici.

foto: PA / PA Images / Profimedia

Mnogi u porodici još uvek tuguju zbog gubitka dva Tinina biološka sina, Krejga Tarnera i Ronija Tarnera i dva usvojena sina, Ajka Tarnera Džuniora i Majkla Tarnera.

Ispostavilo se da, zajedno sa svojim voljenim suprugom i sinovima Ajkom Džuniorom i Majklom, koje je usvojila kada se udala za Ajka Tarnera, legendarna pevačica je iza sebe ostavila dvoje unučadi i petoro praunučadi - koje nikad nije upoznala za života.

Neki članovi porodice još uvek su u šoku zbog njene smrti jer tvrde da nikada nisu čuli koliko je bila bolesna poslednjih godina, piše Daily Mail.

foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Niko se nije čuo s Tinom neko vreme, dogodilo se tako iznenada - rekla je Tvana Tarner (63), ćerka Ajka Tarnera iz njegove veze s Tininom prijateljicom iz srednje škole, Pat Ričard.

Tinina smrt takođe je pokrenula brojne naslove tabloida o njenom prvom braku s Ajkom, koji je bio prepun nasilja i optužbi za zlostavljanje od strane Tine nakon njihove 16-godišnje veze.

Brak je prikazan na velikom platnu u "What’s Love Got To Do With It" (1993), s Andželom Baset, koja je glumila Tinu, uz Lorensa Fišburna kao Ajka. Pevačica je o njegovom stalnom zlostavljanju tokom njihove veze pisala u svojoj hit biografiji iz 1986. "Ja, Tina", na kojoj se temeljio biografski film.

foto: Profimedia

Spominjući svog oca, koji je umro u decembru 2007. u 76. godini, Tvana je objasnila da su Ajk i Tina bili "takav entitet" i da "nikada više neće biti Ajka i Tine".

Tinin prvi sin, Rejmond Krejg, kojeg je dobila sa saksofonistom Rejmondom Hilom, rođen je kada je imala samo 18 godina. Rejmond je sebi oduzeo život u julu 2018. u 59. godini, nakon duge istorije borbe s drogom. Tragedija se nastavila kada je njen sin Roni, njeno jedino biološko dete s bivšim suprugom i slavnim muzičarem Ajkom Tarnerom, umro od raka debelog creva u 62. godini. Afida Tarner, udovica, nastavila je da odgaja njihovo dvoje dece kao samohrana majka .

foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Porodični izvori otkrili su da Tina nije mogla da dođe na njegovu sahranu u Los Anđeles, za šta se veruje da je razlog njeno narušeno zdravlje poslednjih godina života. U svojim memoarima "My Love Story" (2018), pevačica je bolovala od više bolesti opasnih po život, uključujući slabu funkciju bubrega, uglavnom zbog nelečenog visokog krvnog pritiska od 1978, moždani udar 2013. i dijagnozu raka creva 2016. godine.

Dok Krejg i Ajk Džunior nikad nisu imali dece, Majkl ima ćerku Tifani Tarner Djuks, koja sa svojim suprugom ima troje dece, ćerku Marli i sinove Amarija i Đanija. I dok niko od tri Tinina praunuka preko Majkla nije upoznao svoju prabaku, porodica tvrdi da su svi nasledili muzički gen. Uz njene zdravstvene probleme, udaljenost je takođe verovatno igrala ulogu u tome što nije uspela da upozna svoje unuke i praunuke.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

