OMILJENA AMERIČKA PEVAČICA POZIRALA GOLA POD TUŠEM I ZAPALILA INSTAGRAM: Fanovi RASPAMEĆENI njenim BRUTALNIM izdanjem! (FOTO)

Omiljena američka pevačica Ališa Bet Mur Hart, poznatija pod imenom Pink, objavila je fotografije s porodičnog odmora i oduševila svoje fanove koji joj ne prestaju davati komplimente na račun njenog izgleda.

Pevačica je objavila dve fotografije - na prvoj se sunča dok na sebi ima oskudni, poluprozirni gornji deo bikinija s detaljima banana, a na drugoj je pozirala potpuno gola pod tušem i pokazala svoju zavidnu figuru.

'Izgledaš božanstveno', 'Ti si prekul za ovaj svet', 'Savršena si', 'Izgledaš sjajno', samo su neki od komentara fanova koji su oduševljeni izgledom 43-godišnje pevačice, za čiju je figuru zaslužan upravo sport. Naime, Pink se bavi sportom već dugi niz godina i obožava surfovanje, a na njenom Instagram profilu možemo videti i da često igra tenis i vežba.

Dvostruka dobitnica nagrade Gremi i vlasnica hitova 'So What', 'Try', 'Just Give Me a Reason' i 'Cover Me In Sunshine' čak i nakon što je rodila dvoje dece ima telo na kojem bi joj mogle pozavideti i puno mlađe koleginice, a njena figura od početka karijere se nije nimalo promenila.

Pink je poznata po tome što nikada nije bila nesigurna kada je njen izgled u pitanju i nikada se nije podvrgnula estetskim zahvatima. Zadovoljna je sa svojim izgledom i kontinuirano radi na sebi, a svesna je i svega što godine nose i zna da će se s godinama promeniti.

Imam sreće pa ne moram da zavisim o svom izgledu. Izgradila sam karijeru na talentu i posebnosti. Davno sam odlučila da je to mnogo bitnije nego fizički izgled. Zato se pripremite, odlučila sam stariti na starinski način', napisala je muzičarka pre tri godine na svom Tviter profilu.

Inače, pevačica je majka 11-godišnje Vilou i šestogodišnjeg Džejmsona, a u braku je sa Kerijem Hartom, za kojeg se udala 2006. godine, a s kojim se razišla dvw godine kasnije, što je i otpevala u svom uspešnom albumu 'Funhouse'. Ipak, par se pomirio nakon dve godine i dobili su dvoje dece, a iako su u međuvremenu ponovo bili u 'krizi', danas su u sretnom braku.

