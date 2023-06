JEDAN OD NAJPOZNATIJIH REPERA DOBIJA ZVEZDU NA STAZI SLAVNIH: Tupaku biće odana ova počast 26 godina nakon njegove smrti

Reper Tupak Šakur će dobiti zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih 26 godina nakon svoje smrti.

Hip-hop zvezdi biće odana počast ceremonijom na prestižnoj stazi u Los Anđelesu 7. juna, a direktorska komora Holiuvuda potvrdila je L.A. Tajmsu da će reper dobiti posthumno priznanje. Šakur, čija će zvezda biti 2758. na Stazi slavnih, bio je reper rođen u Njujorku koji je snažno uticao na hip-hop, posebno na rep scenu zapadne obale.

Sekiva "Set" Šakur, Tupakova sestra, prihvatiće tu čast u njegovo ime tokom formalne ceremonije otvaranja njegove zvezde. Voditelj iz Los Anđelesa Big Boj vodiće ceremoniju, dok će reditelj Alen Hjuz i pisac Džamal Džozef biti gosti govornici.

Šakur, čije je umetničko ime bilo 2Pac, izdao je svoj debitantski album 1991. te nastavio uživati ​​u uspehu na lestvicama s hitovima poput California Love, All Eyez on Me, Changes i I Ain't Mad at Cha.

Preminuo je 13. septembra 1996. u kad je imao samo 25 godina, nakon što je upucan s četiri hica u Las Vegasu. Godine 2004. njegov posthumni singl Ghetto Gospel, koji sadrži primerke iz pesme Indian Sunset Eltona Johna, dosegao je prvo mesto na britanskoj lestvici singlova.

