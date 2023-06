TRANSRODNI GLUMAC ŠOKIRAO TVRDNJOM IZ MEMOARA: Bio sam u vezi sa Kejt, a ona je bila sa mnom i sa još jednim umetnikom

Eliot Pejdž (36) kanadski je transrodni glumac i autor memoara "Pageboy" u kojima otkriva detalje svog zanimljivog života.

Eliot se proslavio u filmu "Džuno", ali kao Elen Pejdž da bi se 2020. godine predstavio kao transrodna osoba, odnosno, da je promenio pol iz ženskog u muško.

U memoarima "Pageboy" otkrio je da je imao vezu s holivudskom glumicom Kejt Marom (40) i da se ta navodna veza desila 2014. godine.

Tvrdi da su on i Kejt bili u vezi tokom snimanja filma "X-Men: Days of Future Past", a ističe da je ona u to vreme bila zaljubljena u dve osobe.

- Nikad nisam mislila da mogu biti zaljubljena u dve osobe, ali sada mi je jasno da je to moguće - navodno je Kejt tada rekla Elen.

Kejt je u to vreme, 2014. godine, bila u vezi s glumcem Maksom Mingelom (37). Page, koja je tada bila devojka, ističe kako je Mara znala da će otkriti njihovu romansu i da joj to nije smetalo.

U odlomku iz memoara, koji je na uvid dobio časopis People, Pejdž piše da je Kejt Mara bila prva osoba u koju se zaljubio nakon raskida veze.

- Bilo je to neposredno nakon što sam objavio da sam gej. Bilo je to vreme istraživanja, ali i razdoblje nakon ljubavnog kraha. Moja veza s Kejt, ili kako god to želite da nazvete, zapravo predstavlja ustaljenu dinamiku u mom životu. Zaljubljujem se u osobe koje nisu u potpunosti dostupne", napisao je Eliot, koji tvrdi da je Maks podržavao Kejt kada je saznao za njihovu tajnu vezu.

Kejt i Maks bili su zajedno četiri godine. Kejt se nakon toga udala glumca Džejmija Bela, s kojim je dobila dvoje dece.

Elio je rekao i da je Kejt pročitala njegovu knjigu i da će se pojaviti na promociji memoara koja se planira za jun.

