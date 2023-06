GREBALA RUKAMA I NOGAMA DA POBEGNE OD TEŠKOG ODRASTANJA: Majin otac bio u zatvoru, ona nije imala šta da jede, a sada ima MILIONE

Maja Džama se afirmisala se kao jedna od najtraženijih voditeljki u Velikoj Britaniji, a sada je spremna da vodi novu sezonu popularnog rijalitija !Love Island!.

Ova 28-godišnjakinja preuzela je željeni angažman od bivše voditeljke Lore Vitmor i krenula u "napad", pa je u vrlo kratkom vremenu dobila odlične kritike za svoj voditeljski angažman u spomenutom rijalitiju.

Voditeljski posao iz snova zasluženi je vrhunac u karijeri zvezde Maje Džame nakon što se kao tinejdžerka preselila u London iz rodnog Bristola kako bi ostvarila svoj san, bežeći od teškog odrastanja i slomljenog srca, da bi na kraju skupila lepo bogatstvo od 2,5 miliona funti.

Međutim, njen uspeh ne završava na TV-u jer se Maja takođe proširila i na industriju lepote, preuzimajući od Kejt Mos mrsto globalne ambasadorke brenda Rimmel London.

Ali kako je dospela tu? Daily Mail je istražio Majin težak put od nepoznate devojke do voditeljice multimilionerke.

Skromni počeci

Rođena u Bristolu od oca Husseina i majke Sejdi, Maja se tokom detinjstva suočila s teškim periodima s ocem u zatvoru i van njega. Kad je imala samo dve godine, policija je pokucala na Majina vrata tražeći njenog oca u vezi s napadom.

U intervjuu za "Marie Claire" 2021., Maja je otkrila da odrastanje bez prisutnosti oca nije nešto zbog čega je "sedela kod kuće i plakala". Njen tata proveo je velik deo njenog detinjstva u zatvoru i izvan njega zbog raznih kazni, no Maja je ispričala kako bi u svakoj tužnoj životnoj situaciji pokušala da pronađe način da se našali i nabaci osmeh na lice.

"Šalim se sa svime što bi drugima moglo da se čini tragičnim ili bi ih moglo naterati da me sažalijevaju. Pretpostavljam da je to zato što je meni to OK. Prihvatila sam to i ne želim da osećam da me drugi žale. Kad bi me ljudi pitali gde mi je tata, rekla bih - ‘oh, on je u zatvoru‘ i onda bismo se smejali tome. Nije to bilo nešto zbog čega sam sedela kod kuće i plakala po ceo dan", otkriva voditeljka.

Takođe je rekla da je u dobrim odnosima s očuhom, kog je upoznala kad joj je bilo 10 godina, te je "zahvalna" što je svedočila njegovoj ljubavi prema majci.

Maja se suočila s još većom boli kada je imala samo 16 godina. Njen dečko Riko (21) bio je 2011. uhvaćen u unakrsnoj pucnjavi u Bristolu. Njegova mama Ann prethodno je za The Sun rekla da je Maja "samu sebe krivila" za tragediju, jer je on odlučio da iznenadno dođe i vidi je dok je živeo u Londonu.

Velika pauza

Nakon što je nekako uspela da savlada tugu, Maja se 2012. preselila u London kad joj je bilo samo 16 godina, i godinama se borila da uopšte uspe da zaradi dovoljno novca da putuje na posao.

"Bila sam švorc, pretvarala sam se da sam izgubila svoju Ojster karticu za metro svaki dan kako bih mogla da dođem na posao. Žureći po Londonu, svaki sam dan jela piletinu za 1 funtu. Ali bila sam srećna. Radila sam i živela u Londonu, osećala sam da nešto postižem. Samo sam radila koliko god sam mogla", ispričala je.

Tada je dobila honorarni posao u jednoj haj strit radnji, a radila je i kao voditeljka za producentsku kuću "Jump Off TV". Zatim se 2014. pridružila MTV-u u njihovoj emisiji ‘The Wrap Up‘, a 2017. bila je voditeljka zabave koja se održava pre dodele Brit Awardsa.

Takođe je bila ko-voditeljka dodele nagrada MOBO na Channel 5, Cannonballa 2017. i prve sezone šoua ‘The Circle‘ 2018. godine. U decembru 2021. dobila je angažman u udarnom terminu kao voditeljka emisije o talentima ‘Walk The Line‘ Simona Cowella, a zatim i angažman na ITV2.

Maja je takođe preuzela mesto Stejsi Duli kao voditeljka BBC-jevog "Glow Up", te je zajedno s poznatim fudbalerom Piterom Kraučom vodila emisiju "Year-Late Euros". Osim televizijskih angažmana, Maja je redovno radila kao i voditeljka na BBC Radiju 1 sve do 2020.

Međutim, vrhunac karijere dostigla je ove godine kao voditeljka nove sezone rijalitija "Love island", a taj je angažman bivšoj voditeljki Lori navodno doneo oko 600 hiljada funti. U intervjuu za The Times, Maja Džama priznala je da je taj posao za nju "zlatna karta" te da je "odmah prihvatila ponudu".

Uspešna preduzetnica

Uz posao na televiziji, Maja je takođe stekla bogatstvo prodajom šminke i pića kroz svoj MIJ biznis.

Firma je zaštitila njeno ime, što znači da može prodavati stotine proizvoda u rasponu od parfema, osveživača vazduha, boja za kosu, mirisnih sveća, nakita, kancelarijskog materijala materijala i odeće.

Godine 2021., Majina debitantska kolekcija proizvoda za negu kože, MIJ, rasprodata je u prvoj nedelji, a izvor je za The Sun rekao da je "Maja lukava poslovna žena i odlučna je da stekne ime na tržištu kozmetike."

"Njena debitantska kolekcija proizvoda za negu kože, MIJ, postala je neverovatan hit, a njene maske za lice rasprodate su u prvoj nedelji, što joj je donelo zaradu oko 250.000 funti u sedam dana", otkrio je izvor.

Zanimljiv ljubavni život

Usred svog uspona do slave, Maja je bila u dugogodišnjoj vezi s britanskim reperom Stormzijem, od 2015. do 2019., no par se razišao kad se ona odlučila da se fokusira na svoju karijeru.

No, Stormzi je podstakao šuškanja o problemima u vezi kada je u svojoj pesmi "Lessons" pevao o srceprapajućem razlazu i priznao da je "učinio nešto loše" TV zvezdi.

Međutim, nagrađivani muzičar kasnije je otkrio da nije bio neveran tokom svoje veze, već je umesto toga priznao da je pokazao "nepoštovanje" prema svojoj bivšoj devojci.

Prošle godine Maja je takođe prekinula veridbu s košarkaškom zvezdom Benom Simonsom, nakon što je par teško održavao vezu na daljinu.

Unosne kampanje i oglasi

Uz sopstvene poslovne poduhvate i rad na TV-u, Maja je izdala dve rasprodate kolekcije s "PrettyLittleThing" i bila model za velike brendove kao što je Stiv Maden.

Vog ju je 2019. proglasio jednom od najuticajnijih zvezda, a Maja je takođe i dugogodišnja ambasadorka Adidasa te se tri godine pojavljivala u božićnoj kampanji JD Sportsa. Prošle godine udružila je snage s još dva velika brenda, Bakardijem i Mek Donaldsom.

Njezin, bez sumnje, najveći posao do sada svakako je preuzimanje uloge globalne ambasadorke brenda Rimmel London od legendarne manekenke Kejt Mos. Voditeljka je, naime, potpisala ugovor vredan više miliona funti kako bi zamenila 49-godišnju manekenku koja je tu ulogu obavljala gotovo 20 godina.

Zahvaljujući svom manekenskom izgledu, Maja je pozirala za brend i u aprilu debitovala s njihovim partnerstvom.

"Odrasla sam uz ovaj brend i maštala sam o tome da ću jednog dana na TV-u izgovoriti kultni izraz ‘London look‘, a sada se to i događa, nemam reči. Sledim korake Kejt Mos, Advoe i drugih i to mi uopšte nema smisla, ali jako sam počastvovana", tim je rečima komentarisala pridruživanje brendu.

"Ja, 16-godišnjakinja koja sam se iz Bristola preselila u London s torbom punom dečačkih snova, ne bih nikada rekla da ću 12 godina kasnije biti deo takve legendarne londonske ekipe. London je moj dom i sada me možete videti kako živim svoj ‘London Look‘", rekla je Maja.

Obnovila staru romansu

Prema medijskim natpisima iz maja 2023., Maja se ponovno redovno čuje sa svojim bivšim dečkom Stormzijem, što je izazvalo šuškanja da bi pomirenje moglo biti na vidiku. Njen tim prethodno je odbacio spekulacije o vezi te su insistirali na tome da su oni samo prijatelji, ali upućeni sada tvrde da su uživali da provode zajedničko vreme u njegovoj kući.

Ova je vest procurila u javnost nakon što su ovu lepoticu povezivali s holivudskim glumcem Leonardom Dikapriom (48), s kojim je uočena kako partija u Londonu čak dve večeri za redom u februaru ove godine.

Izvor blizak voditeljki tada je rekao za The Sun da između njih nije bilo ništa ozbiljno te da se ona već tada tajno viđala sa Stormzijem.

"Ta stvar s Leom je malo izmakla kontroli. Par puta su zajedno partijali u Londonu i Njujorku, ali to se nikada nije razvilo u nešto ozbiljnije. Istina je da je ona zapravo ponovno u redovnom kontaktu sa Stormzijem i da je išla do njegove kuće kako bi se našli daleko od svetla reflektora. Posetila ga je nekoliko puta pre svog nedavnog odmora na Tajlandu i zvuči kao da su opet stvarno kliknuli. Veza između njih nikad nije nestala. Uživaju u tome što su ponovno bliski", rekao je izvor.

(Kurir.rs/Jutarnji)

