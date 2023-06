GLUMICI TRAŽILI DA SE SKINE DO GOLE KOŽE! Bila u frci, nije znala šta će, a onda joj prišao LEGENDARNI GIDRA i rekao joj OVO

Glumica Olivera Vitorović poznata po ulogama u serijama Bolji Život, Porodično blago, Stižu Dolari, u filmovima Žikina dinastija i Tesna Koža, ali i po još mnogim ulogama na filmu, televiziji i u pozorištu, govorila je o svojoj saradnji sa glumačkom legendom Dragomirom Bojanićem Gidrom.

Ona je u filmu "Žikina ženidba" trebalo po prvi put u karijeri da se obnaži, zbog čega joj je bilo jako neprijatno. Dragomir Bojanić Gidra koji u ovom filmu tumači glavni lik legendarnog Žike, pokazao se kao sjajan kolega i pružio joj ohrabrenje koje je urodilo plodom.

- Ja sam se prvi put obnažila u filmu Žikina ženidba. Bilo mi je jako neprijatno kada je trebalo to da uradim. Pitala sam se kako ću, šta ću? Gidru sam znala iz viđenja. On je bio prijatelj mog oca. Viđala sam ga u bifeu kao dete, to je bilo to. On je video da sam ja u frci i zvao me je da mu priđem. Tada je već imao moždani udar, jedna stana mu je bila malo oduzeta. Rekao mi je: "Samo ne pravi dramu i pravi se kao da imaš rolku. Kao da si do grla obučena. Slobodno!"- rekla je glumica gostojući kod Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije.

- Gledala sam ga začuđeno, a on mi je objasnio da ako ljudi vide da se ja stiskam i da mi nije prijatno, svi će i da primete da sam naga, jer ću tako na to skrenuti pažnju. Ima nečega u tome što je on rekao. Stvarno sam se osećala kao da imam rolku i posle toga više nikada nisam imala taj problem. To je deo našeg posla i kad mora mora. Jedino što ne volim to je kada za to postoji razlog nego se skidamo samo da bismo se skinuli - rekla je glumica.

