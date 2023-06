POZNATOG GLUMCA ČEKA DUGA ROBIJA: Osuđena zvezda čuvene serije koju smo voleli, šok od GNUSNIH zločina koje je počinio ne prolazi!

Glumac Deni Masterson će biti osuđen 4. avgusta, a suočen sa do 30 godina iza rešetaka jer je prošlog meseca proglašen krivim za dve tačke silovanja.Nedelju dana nakon što je porota iz Los Anđelesa donela delimičnu presudu, sudija Šarlen Olemdo je danas objavila datum izricanja presude na ročištu.

foto: Profimedia

Odveden u lisicama 31. maja po završetku ponovljenog suđenja za seksualni napad, glumac iz serije "Vesele sedamdesete" (That 70s Show) trenutno se nalazi u pritvoru u "administrativnoj segregaciji" u Centralnom zatvoru za muškarce okruga LA.

Advokati odbrane su najavili da će se žaliti na prošlonedeljnu presudu. Međutim, do danas nije uložena nijedna žalba.

Krivično veće je bilo u ćorsokaku po tački 3 prvobitne optužbe. Ta tačka se odnosila na bivšu dugogodišnju devojku istaknutog sajentologa Mastersona i bivšu sajentološkinju Kristinu B poznatu kao Džejn Do #3, koja je svedočila i na prvom i na ponovnom suđenju.

"Uništena sam što je izbegao krivičnu odgovornost za svoje gnusno ponašanje protiv mene", rekla je ona u izjavi objavljenoj nakon što je prošle nedelje objavljena ponovljena presuda.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na saslušanju u vezi sa dokazima jutros o tome kako je neki od otkrivenih materijala tužilaštva našao put do sajentološkog advokata, sudija Olemdo je rekla advokatima sa obe strane da želi izveštaj o uslovnoj kazni do prve nedelje avgusta.

Kao deo tog izveštaja, sudija je rekao okupljenoj odbrani i predstavnicima okružnog tužioca Los Anđelesa da Masterson ne treba da bude intervjuisan u okviru pomenutog izveštaja.

Uz kauciju od 3 miliona dolara do 31. maja, Masterson je uhapšen 2020. zbog navodnih napada koji su se dogodili u kući u Holivud Hilsu između 2001. i 2003. Glumac se suočio sa do 45 godina zatvora u Kaliforniji ako bude proglašen krivim za sva tri silovanja i to u prvom i ovom ponovljenom suđenju.

foto: Profimedia

Inače, 31. maja porota je u ponovljenom suđenju za silovanje Denija Mastersona proglasila glumca krivim po većini od tri tačke optužnice protiv njega. Nakon što su presude pročitane i porota otpuštena, sudija Šarlen Olemdo je Mastersona ocenila kao "rizik od bežanja". Sa šokom na licu, glumcu su stavljene lisice i odveden je u pritvor, piše Deadline.

Da podsetimo, mediji su došli do saznanja da Denijeve žrtve u početku nisu bile psihički spremne da odu u policiju zbog pritiska sajentologa, a navodi se da je čak i jedna tužiteljka dobijala određene instrukcije kako treba da pristupi ovom kontraverznom slučaju. Konkretno, njoj je bilo zabranjeno da koristi termin "silovanje", kada bi bilo reči o seksualnom napadu.

Jedan svedok je bio ucenjen time tako što mu je dat izbor ili da potpiše ugovor o neotkrivanju podataka u iznosu od 400.000 dolara ili da bude trajno izopšten iz sajentološke crkve i zajednice. Jedna žrtva je priznala da je sajentološki advokat ušao u njenu kuću i zapretio joj time ako bude iznosila kompromitujuće stvari o Mastersonu u sudnici, da će trajno biti izbačena iz njihove "vere". P

ortparol sajentološke crkve Karin Pouv negirala je sve optužbe koje su iznete na račun organizacije: "Politika Crkve izričito zahteva od sajentologa da se pridržavaju svih zakona zemlje, a to uključuje i prijavljivanje zločina."

foto: Profimedia

Advokat je tada pravdao Mastersonova brutalna iživljavanja šokantnom izjavom da je glumac bio samo loš ljubavnik što je i to tada bilo poznato, ali i ne i da je "strašno čudovište" kako su ga žrtve opisivale.

Jednom prilikom, svoju bivšu devojku, koja je bila takođe jedna od njegovih žrtava probudio ju je i pokušao na silu da ima seksualne odnose sa njom:

"Rekla sam mu da ne želim da imam odnose, ali on nije hteo da prestane. Bio je strašno uporan. Vrištala sam na njega da siđe sa mene". Ona je potom dodala i to da se u jednom trenutku našla kao zarobljena u kandžama čudovišta. Kada je krenula da mu se opire, pljunuo ju je i nazvao "belim đubretom".

Kristina dodaje da je bio izuzetno seksualno agresivan kad njegovi divlji porivi ne bi bili zadovoljeni. "Sećam se da sam se vratila iz Pariza i bila sam jako umorna. On je međutim hteo isto to veče da imamo seks. Moje odbijanje je na kraju rezultiralo tučom. Vređao me, ponižavao i nazivao me debelom. Na kraju bih ipak popustila".

foto: Profimedia

Ističe da je na njegov nagovor ušla u sajentologiju, a na porodicu i prijatelje je potpuno zaboravila.

Kao posledica takvog seksualnog iživljavanja, Kristina se jedno veče probudila u bolovima i sa krvarenjem. "Kada sam se probudila, osetila sam da me celo telo boli, u donjem delu tela sve je bilo crveno... Nije bilo normalno. Dole sam bila pocepana i krvarila sam. Nisam mogla ni da sedim, bolelo bi me kad bi išla u toalet, da bih na kraju saznala da je Masterson imao odnose sa mnom dok sam spavala"!

Jedna žrtva je priznala da se Masterson toliko fizički iživljavao nad njom da se u jednom momentu osetila kao "krpena lutka", a posle odnosa se ispovraćala. "U jednom momentu me onako onesvešćenu i prljavu od povraćke odneo u sobu, a kada sam ga osetila u sebi počela sam da se opirem, ali bilo je kasno".

(Kurir.rs/A.M.)

