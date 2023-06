IMAO 89 KAD GA JE OPČINILA ONA (26): Progonio je dok je živeo sa DVE ŽENE i jurio je devojke SVOG UNUKA! Ostala njegova patnja!

Američki milijarder i medijski magnat Samner Redstoun preminuo je 2020. u 97. godini, ali o njegovoj zaostavštini ni danas ne prestaje da se priča...

Ovaj biznismen je iza sebe ostavio ne samo bogatstvo i čitavu imperiju, već i svedočanstvo o tome koliko moć i novac mogu da izvitopere čoveka. Mnogi tvrde da je bio "najperverzniji" milijarder današnjice i da doslovce nije prezao ni od čega kako bi utolio seksualno žeđ i imao ženu koju poželi.

foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Redstoun je u zenitu svog života, u svojim 80-im, bez srama čak izlazio i sa devojkama svog unuka!

- Ponaša se kao 15-godišnji klinac u letnjem kampu - rekao je jedan od rukovodioca u njegovoj kompaniji, dodavši da se u 85. godini hvalio da u krevetu može isto što i vitalni 20-godišnjak!

Do svojih 80-ih živeo je u svojoj vili sa dve žene, Sidnej Holand i Manuelom Hercer, koje su iz njegovih ljubavnica postale njegove svojevrsne čuvarke koje su ga izolovale od porodice i prijatelja i organizovale mu susret sa drugim devojkama. Ovaj milijarder je postajao sve senilniji, a njegova ćerka Šari je čak morala da vodi bitku kako bi od pomenutih žena povratila 150 miliona dolara koje im je Redstoun dao nakon što su mu rekle da će umreti sam, ako ga one ostave.

Žena koju nikada nije uspeo da osvoji

Posebno zanimljiva priča u njegovom životu je ona sa Malijom Andelin, jedinom ženom koja je uspela da se ne uplete u njegovu mrežu, bar ne svojevoljno. Nikada nije uspeo da je osvoji. Deo priče prenosimo iz knjige o njegovom životu "Unscripted: The Epic Battle for a Media Empire and the Redstone Family Legacy" koja je objavljena u februaru ove godine.

foto: VALERIE MACON / Getty images / Profimedia

Malija Andelin je odrasla u Juti i bila je najmlađe od osmoro dece u porodici mormona. Te 2008, kada je upoznala Redstouna, radila je kao šminkerka i živela je u Laguna Biču. No, suočila se sa finansijskom krizom, pa je na nagovor prijatelja promenila karijeru i počela da radi kao stjuardesa u privatnim avionima pri kompaniji koja je bila upravo u Redstounovom vlasništvu . Ubrzo je došao dan kada je na jednom od letova srela ovog milijardera.

Samner je leteo iz Njujorka za Los Anđeles u društvu prijatelja Arnolda Kopelsona i njegove supruge En. Dok je čekala poletanje, Malija je ušla u putničku kabinu i upitala Samnera da li želi pomoć oko pojasa.

- Ko si ti, je**te - upitao ju je bez srama.

- Ja sam Malija. Radim u avionu - odgovorila mu je i podsetila da je jednom već letela sa njim.

- Setio bih se lepog lica kao što je tvoje - uzvratio je. Malija se tada naljutila, pa mu je odgovorila na isti način na koji je on započeo razgovor.

- Ko si ti, je**te? - odbrusila mu je i izašla iz kabine.

Milijardera je to razbesnelo, ali i zaintrigiralo - stalno je zurio u nju tokom leta. "Čujem da žene vole da ih neko udari po zadnjici. Voliš li ti to?", upitao ju je u jednom trenutku, pa dodao: "Molim vas, nemojte da me tužite za seksualno uznemiravanje", nasmejavši se.

foto: Dennis Van Tine / Capital pictures / Profimedia

Do kraja leta Samner je Maliji upućivao različite neprikladne komentare, a više puta je tražio njenu adresu i broj telefona. Uprkos njenom odbijanju, on nije imao puno problema da dođe do broja ove plavuše. Više puta joj je ostavljao poruke na telefonskoj sekretarici, tražeći da idu na večeru, dok ga je ona ignorisala. U međuvremenu, nisu je zvali na radne zadatke i sve je ukazivalo na to da njena dalja poslovna perspektiva zavisi od činjenice da li će sa Redstounom izaći na večeru.

"Ovo je poziv koji može da ti promeni život"

- Neki kaži da sam kreirao nemoguću misiju, a neki kažu da je ova misija nemoguća. Ali ja sam je kreirao. Znam da niste skloni riziku i da niste hteli da razgovarate sa mnom u avionu, ali znam da ako biste me pozvali i prihvatili taj rizik, ovaj poziv bi možda mogao da vam promeni život - jedna je od brojnih poruka koje joj je ostavio u pokušaju da je navede da izađu zajedno.

Ništa što je Andelinova uradila ili rekla nije osujetilo Samnera u nameri da je osvoji. Bila je zabrinuta - dokle bi mogao da ide, posebno u svetlu njegove moći. Na koncu svega pristala je da večera sa njim. Na kraju večeri, njegov vozač ih je ostavio same u kolima, a Samner se iste sekunde obrušio na nju i pokušao da zavuče ruku ispod njene bluze. Malija ga je odgurnula, otvorila vrata i pobegla. Bila je u šoku, tolikom da se kasnije nije sećala kako se vratila kući.

foto: CelebrityPhoto/Retna Pictures / Avalon / Profimedia

Narednog dana na Malijinim vratima pojavio se Samnerov vozač, koji joj je rekao da on želi lično da joj se izvini. Kroz glavu su joj prolazile razne misli, ali kako je tada napisala u svom dnevniku osećala se kao da nije imala izbor, s obzirom da je on imao toliko novca i toliko moći.

- Nema čega da se plašite. Ja sam ovde. Nisi sama. Sve će biti u redu. On samo želi da ti da svet na dlanu - rekao joj je Arlos Martinez, Samnerov upravnik kuće, kada se pojavila u vili. Nekako je prebrodila veče. Sledeći put kada ju je Samner pozvao, prihvatila je. Tokom jedne od narednih poseta dobila je ček na 20. 000 dolara, umesto plate koju bi dobila da je radila kao stjuaredsa.

Samner joj je posle mesec dana rekao da nema potrebe da radi i da umesto toga može da ga prati na gala večerama i na brojnim svečanim događajima kojima je redovno prisustvovao. Uskoro je Malija postala redovan gost u Samnerovoj vili.

On se udvarao brojnim drugim ženama, a sa dve je čak započeo i zajednički život - gore pomenutima Sidnej i Manuelom. Ipak, sve vreme je Malija na neki način ostala deo njegovog života. Bila je svesna šta drugi ljudi misle o njenom i Samnerovom odnosu, to joj se nije dopadalo. Nije želela da je vide kao Sidnej ili Manuelu. Ipak, prihvatala je sve poklone i sav novac. Što je to dalje išlo, to je njeno samopouzdanje bilo niže. Ponekad se pitala - da li je iskusila verziju takozvanog stokholmskog sindroma u kome žrtva razvija vezanost za zločinca. Malija je tokom zajedničkih godina razvila određeno saosećanja za Samnera, verovala je da je suštinski vrlo usamljen i duboko nesiguran. Takođe je pokušala da racionalizuje aranžman koji ima posmatrajući ga kao svoj posao. Koliko god je mogao da bude "grub i zlovoljan" ona ga je smatrala mentorom i briljantnim biznismenom od koga je mogla mnogo da nauči.

foto: Mayer/face to face / Face to Face / Profimedia

Jedne od mnogo zajedničkih večeri Samner je upitao Maliju da li ona misli da je on "užasna osoba".

- Da sam tvojih godina i da smo se sreli, da li bi bila sa mnom? Postoji li šansa da bih ti se dopao da sam tvojih godina? - pitao ju je.

- Ne znam. Nisi baš fin - odgovorila mu je iskreno.

Samner je tada počeo da plače.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

