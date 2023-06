CEO ZAGREB U ŠOKU ZBOG BESRAMNO GOLIH LEĐA: Prorez na haljini toliko dubok da joj je cela pozadina SEVALA! Donji veš nije ponela!

Najpopularnija hrvatska blogerka Ela Dvornik u utorak uveče pojavila se na jednom gala događaju u Zagrebu. Ona je na crveni tepih stigla u svom stilu - u intrigantnom, provokativnom izdanju. Ela je i prošle godine napravila bum na istoj ovoj manifestaciji, ponevši kreaciju sa toliko dubokim šlicem da joj se praktično videlo međunožje.

Ela Dvornik je u junu 2022. nosila belu, dugačku haljinu sa lepršavim, zvono rukavima, koju je krasio ogroman dekolte, i još dublji šlic. Većina je bila uverena da ispod ove toalete nije nosila gaćice, ali je ona naknadno na Instagramu u jednom snimku pokazala da ipak jeste, te otkrila caku uz pomoć koje je iste sakrila.

No, ove godine rešila je da nadmaši samu sebe i publici ponovo priredi jedno iznenađenje!

Ela je sinoć sjajno odgovorila na temu žurke koja je održana pod sloganom "Dare to enter the new dimension", te smo na mnogim zvezdama videli pomalo futuristička izdanja.

Ona se pojavila u kreaciji hrvatskog brenda KRIE u nežnoružičastoj boji sa rol kragnom i zanimljivim prorezima sa prednje strane, ali te kada se okrenula - usledio je spektakl. Naime, ova toaleta je imala u potpunosti gola leđa, a prorez je sezao toliko duboko da se video čak i delić Eline pozadine! Inače, haljine je mogla da se povuče preko pola lica, tako da na ujedno "funkcioniše" i kao maska.

Ona je izdanje zaokružila ekstravagantnom tašnicom od ljubičastog perja, a pažnju je privukla i njena neobična frizura - visoki, čvrsti rep ukrašen šljokicama.

"Super kad želiš da plieniš poglede, a ne želiš da razgovaraš", "Izvini, ali ja sam morala malo da zumiram", "To je to", "Eee, sad si prešla nivo igrice", "A gde je sad sakrila gaće?", "Ove godine ni gaćica ni grudnjaka", "Rasturaš, mačko", "Žena boginja", "Top je, tooooop", neki su od komentara ispod njene fotografije na Instagramu.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

