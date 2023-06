DŽENIFER ANISTON PODELILA RECEPT ZA SLAVNU SALATU IZ "PRIJATELJA"‚: Svi se pitaju da li je to TAJNA njenog odličnog izgleda?!

Dženifer Aniston je podelila recept za svoju slavnu salatu koju je jela u epizodama ''Prijatelja'' i otkrila je koje sastojke stavlja i zašto je toliko voli.

Dok je govorila za emisiju "Today" o svojoj saradnji s fitnes-kompanijom Pvolve, detaljno je opisala svoju omiljenu salatu, koja kao bazu ima zelenu salatu putericu.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

"Volim da jedem pečurke. Volim klice. Volim malo paradajza. Avokado, kalamata masline, uvek malo sira - nikad se neću odreći sira. Dodam ili narezani parmezan ili pekorino... Ili fetu ... Ili sve!''

Glumica je na vrh svoje salate, kako kaže, stavlja narezane bademe ili semenke suncokreta za hrskavost i naseckano ili poširano jaje za proteine.

Što se dresinga tiče, zavisi od dana. Obično se odlučuje za ulje i sirće ili vinegrete, ali ako je vikend, umesto toga prelije ranč sos.

Anistonina ljubav prema salatama prvi je put dokumentovana u intervjuu njene bivše koleginice iz ''Prijatelja'' Kortni Koks za Los Anđeles Tajms 2010. godine.

Ilustracija foto: Printscreen/Instagram

Koks je objasnila da su jele istu Kobovu salatu koja je ''lečila'' Aniston svaki dan 10 godina dok su glumile u hit NBC-jevoj seriji.

Kad se intervju ponovno pojavio prošlog leta, misterija oko sastojaka salate zaludela je internet.

Anistonina salata postala je viralna na TikToku nakon što je blogerika o hrani po imenu Hana tvrdila da ima recept za verziju koju je jela na setu ''Prijatelja''. Međutim, glumica je kasnije opovrgnula te glasine.

1 / 11 Foto: Profimedia

"To nije istina, to nije moja salata. Ne znam odakle je to došlo. Izgleda dobro, ali nije moja'', rekla je ranije ove godine Dženifer.

''Ona koju sam jela na setu "Prijatelja" bila je poput ledene salate, bila je to Kobova salata. Pokušavam da se setim što je bilo u tome, pekorino, ćureća slanina, piletina i garbanco pasulj.''

foto: Profimedia

Ne previše različito, Hana je uključila crveni luk, krastavac, pistaće, sveži peršun, svežu mentu i limenku leblebija.

Ali sada je glumica i sama podelila recept pa i vi danas kao jelo ili kao prilog možete pripremiti tu poznatu salatu koja ima vrlo zdrave sastojke, pa i ne čudi što Dženifer s 54 godine izgleda upola mlađe.

(Kurir.rs/Dnevnik)

