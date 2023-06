HARI JE MEGAN URADIO ISTO ŠTO I NJEGOV OTAC DAJANI S LJUBAVNICOM: Dan pre venčanja učinio nešto što bi malo koja žena oprostila

Princ Hari trenutno vodi rat s britanskim medijima, s kojima se bori na sudu, a poznato je i da ih je više puta optužio da su mu uništili privatni život. Osim izjava da su mu ubili majku, sad je progovorio i o uticaju medija na njegov ljubavni život.

Optužio je Daily Mirror da je koristio nezakonite tehnike da bi kreirali priče o njegovom privatnom životu, a puno je govorio o svojoj bivšoj devojci Čelsi Dejvi, za koju se često govori da je bila ljubav njegovog života. Hari tvrdi da su mu tabloidi pogoršali odnos s njom i da je to bio faktor u njihovom raskidu.

Sa Čelsi je Hari bio od 2004. do 2010. godine, a budući da su imali vezu na daljinu, on je na sudu tvrdio da su mu britanski mediji prisluškivali telefonske razgovore.

foto: Mark Stewart / Avalon / Profimedia

- Naša veza je većinu vremena bila na daljinu, Čelsi i ja smo uglavnom živeli u različitim državama, pa smo se puno oslanjali na komunikaciju putem telefona. Govorili smo o privatnim stvarima, a to je uključivalo i sve aspekte naše veze. Često smo koristili i govornu poštu. Čelsi je bila moja devojka i poveravao sam joj sve privatne stvari, a i ona meni", stoji u Harijevom svedočenju, koje je objavio New York Post.

Detalji njihovih razgovora su više puta osvanuli u medijima koji ih nikad nisu pripisivali nekom izvoru, a jednom prilikom su novinari i fotografi stigli u hotel u Mozambiku, gde je trebalo da par odsedne pre njih. Hari tvrdi da je to jako uticalo na njihove živote, te da su on i Čelsi gubili prijatelje i nisu znali kome mogu da veruju, te da je on zbog toga imao "napade depresije i paranoje".

foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

O Čelsi je Hari pisao i u svojoj biografiji "Rezerva", u kojoj se prisetio jednog njihovog susreta u Kejptaunu u Južnoj Africi 2004. nakon njihovog prvog susreta "godinama ranije" u Polo klubu u Berkširu.

- Bila je drugačija. To je bila reč koja mi je pala na pamet kad sam je prvi put sreo, a odmah mi je pala na pamet i sada - ispričao je Hari.

- Za razliku od mnogih ljudi koje sam poznavao, činilo se da je uopšte ne zanima izgled, pristojnost, kraljevska vlast. Za razliku od mnogih devojaka koje sam upoznao, ona se nije vidljivo spremala za krunu u trenutku kad mi je stisnula ruku. Činilo se da je imuna na tu uobičajenu bolest koja se ponekad naziva sindrom prestola - dodao je princ.

foto: Profimedia

Hari se u knjizi prisetio kako je Čelsi bila dosadna njegova titula i da je znala manje od ništa o njegovoj porodici. Pre nego što je raskinuo s njom 2011. godine rekao je svojim prijateljima da mu je Dejvi najbolja stvar koja mu se dogodila.

Njihova veza je bila toliko ozbiljna da su kraljevski službenici otkrili da je Hari zvao Čelsi "svojom ženicom", a ona njega "mužićem". Poveo ju je i na venčanje svog rođaka Pitera Filipsa s Otom keli. Nekoliko puta su od 2004. do 2011. raskidali i mirili se.

foto: Profimedia

Ipak, presudilo im je što se svako od njih posvetio svojoj karijeri i bili su razdvojeni kada je princ služio u vojsku i bio u Avganistanu.

Čelsi je udata za uspešnog hotelijera Sema Katmora Skota i vodi biznis s nakitom i luksuznim putovanjima, te već 12 godina izbegava svetla reflektora.

foto: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia

Princ Hari i Čelsi Dejvi ostali su u dobrim odnosima i nakon raskida, a mediji su pisali da je dan pre venčanja s Megan Markl nazvao svoju bivšu devojku i plakao joj na telefon.

Mnoge je to podsetilo da je istu stvar Čarls uradio Dajani, kad se veče pre čuo sa svojom tadašnjom ljubavnicom Kamilom Parker Bouls, veče pre nego što će izgovoriti sudbonosno "da" mnogima omiljenoj princezi. Čelsi se pojavila na Harijevom venčanju s Megan, ali nije otišla na svečani prijem jer nije htela da privlači pažnju na sebe.



