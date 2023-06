"ČIKA HALID MI JE DAO NAJDRAGOCENIJI SAVET!"Nikolina Kovač o bardu narodne muzike: NIJE FOLIRANT, rekao mi je to KRATKO I JASNO!

U emisiji Pusti brigu na Kurir televiziji gostovala je pevačica Nikolina Kovač i podelila tom prilikom sa gledaocima koji je najdragoceniji savet koji je dobila od nekog starijeg, iskusnijeg kolege.

Izdvojila je, kako kaže, kratku i jasnu rečenicu barda narodne muzike, Halida Bešlića koju joj je jednom prilikom uputio.

- Imala sam poslednjih godina priliku da sarađujem sa čika Halidom i gostovala sam na njegovim koncertima. Toliko sam toga od njega naučila. On je tako jednostavan i tako divan u ophođenju sa svima. Nije, biću slobnodna to da kažem, folirant. Isto se ponaša i u 3 ujutru i na sceni i kada daje intervju. Sasvim je opušten i svoj. On je meni rekao jednu kratku u jasnu rečenicu: Budi svoja! - rekla je Kovač.

