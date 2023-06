POZNATA PEVAČICA BILA LUDO ZALJUBLJENA U OŽENJENOG GLUMCA: Proganjala ga je dve godine, a imala je savršen plan kako da ga zavede

Početkom 1990-ih, pevačica Madona i glumac Antonio Banderas bili su oličenje moćnog para u Holivudu. Njih dvoje su se prvi put sreli na snimanju "Evite" 1996. godine, nakon čega su se često zajedno slikali na događajima na crvenom tepihu, kao i na odmorima.

Iako nikada nisu potvrdili svoju vezu, kružile su glasine da su njih dvoje više od prijatelja. U stvari, neki su čak nagađali da su se tajno venčali. Međutim, par je na kraju raskinuo početkom 1999. godine, a spekulisalo se da Madona nije bila spremna da se smiri.

U godinama nakon njihovog raskida, i Madona i Antonio Banderas su ostvarili uspešne karijere. Madona je i dalje jedno od najvećih imena u muzici, dok je Antonio Banderas glumio u nekim od najvećih holivudskih blokbastera.

Međutim za njihov odnos vezuje se zanimljiva priča. U vreme dok su Antonio Banderas i Madona snimali mjuzikl Evita, glumac je bio u braku sa Melani Grifit, a Madona je kako kaže bila ludo zaljubljena u Banderasa i to nije nimalo krila.

Ljubavni trougao

Nekoliko godina pre toga, izjavila je kako je očarana Banderasom, pa su čak počele priče kako se između Melani, Antonija i Madone stvorio i ljubavni trougao.

I glumica je potvrdila kako su postojale tenzije, pa joj je čak Madona "zabranila" da dolazi na simanje "Evite". Htela je da joj Banderas uvek bude na raspolaganju.

sa suprugom Melani Grifit foto: Profimedia

U dokumentarnom filmu o svom životu, Madona je otvoreno govorila o snažnoj privlačnosti koju je osećala.

- Dve godine sam bila zaljubljena u njega. Gledala sam svaki njegov film. On je jedan od malobrojnih glumaca koje sam čeznula da upoznam... umirala sam od želje - ispričala je.

Kad su se konačno sreli, bilo je to na žurci koju je organizovao Pedro Almodovar.

- Cele nedelje sam se spremala da odem na tu zabavu. Sve sam već smislila u glavi, kako ću da ga navedem da se ludo zaljubi u mene. Samo jednu prepreku nisam uzela u obzir - njegovu suprugu - dodala je pop ikona.

U to vreme je Antonio bio oženjen Anom Leca. Razveo se 1996. godine, ali uskoro je oženio Melani Grifit.

- Počeo je da snima film "Evita" i ja sam krenula s njim - ispričala je Grifitova u jednom intervjuu.

foto: Profimedia

- Mediji su to predstavili kao da ja idem da ga kontrolišem, a to stvarno nije bio slučaj. Ali Madona jeste bila zaljubljena u njega, a meni je bio zabranjen pristup njihovom snimanju - potvrdila je Melani, koja je u to vreme bila trudna. Podsetimo, ona je bila u braku s Antoniom punih 20 godina.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:08 HOĆU DA BUDEM ZVEZDA KAO MADONA! Didi slavi 33. rođendan! Planirala proslavu za 1.000 ljudi a muž će joj priredio nešto GALA