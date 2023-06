OPERISAO MI JE LICE BEZ ANESTEZIJE I OŠAMARIO: Glumica otišla u Tursku kod plastičara pa prošla PAKAO! Šipke mi umalo probile USNU

Britanska rijaliti zvezda i glumica Danijela Vestbruk (49) otkrila je da je vrištala u agoniji nakon što joj je plastični hirurg razrezao lice bez davanja anestezije pre nego što ju je ošamario kada ga je molila da prestane.

49-godišnja Vestbruk odlučila je da se podvrgne rekonstrukciji lica u Turskoj nakon godina borbe s osteoporozom i problema sa septumom zbog prethodne zavisnosti od kokaina. Međutim, ostala je istraumirana nakon iskustva s pomenutim lekarom, a tvrdi da je proživela takve muke da je mislila da će umreti.

U intervjuu za britanski The Sun, Danijela, čije su rane zašivene nerđajućom žicom, detaljno je opisala užasno iskustvo zbog kog je bila na ivici samopovređivanja.

Vestbruk tvrdi da joj je lekar bez njene dozvole ubacio metalne šipke u lice, koje su joj zamalo probile gornju usnu, pre nego što je počeo da psuje i oduzeo joj telefon kad je pokušala da snimi šokantne scene.

Sada je očajna jer mora da plati 500 hiljada funti kako bi sama popravila lice koje joj je unakazio, a takođe su je upozorili da bi deo nepca mogao da joj strada i stvori opasnost od gušenja.

Danijela, koja insistira na tome da nije odletela u Tursku samo zato da bi jeftinije prošla, sastajala se s kontroverznim lekarom tri meseca preko Zuma pre nego što je došla na operaciju.

Bivša učesnica "VIP Velikog Brata" ispričala je kako je pogrešna komunikacija počela nakon što se podvrgnula 3D skeniranju nosa, te je objasnila da je hirurg nazvao operaciju "nemogućom" zbog gustoće njenih kostiju uzrokovane osteoporozom, piše The Sun.

"Sedim tamo u suzama. Rekla sam mu da ne želim da zvučim grubo, ali da sam se dovela u takvo stanje zbog ovoga. Čekala sam pet godina i onda sam pomislila - vau, sledeće nedelje sve će biti drugačije. Ali njegova devojka vodi PR firme. Hteli su da nešto učinim. Izvukli su me napolje i hteli su novinare. Obećano im je da će biti na TV-u", ispričala je ogorčena zvezda.

Nakon što su joj ponudili da filerima i botoksom ispravi svoj nos, Danijela je prihvatila i ponovo se vratila istom hirurgu, ali je tvrdila da joj do tog trenutka nisu rekli za lifting lica.

"Već sam ranije odletela u tu kliniku. Nisam mislila da će početi da me otvara. Ranije su svi pričali na turskom i samo su rekli da mogu da dobijem filere i botoks. U svakom slučaju, sestra je počela da mi daje injekcije u stopalo. Pitala sam šta to radi, a ona mi je odgovorila da će mi dati drip u stopalo, vitaminski drip", prisetila se.

"Sedela sam zabačene glave, a ona mi je polivala kosu jodom. Pomislila sam da je ovo nešto novo u vezi s botoksom i filerima. Obrijala mi je i kosu sa strane. Zatim je u prostoriju ušao hirurg, u svojoj plavoj odeći kao da ću primiti injekciju za carski rez i samo mi je rekao - daću ti tri injekcije ovde, ovde i ovde da ti lice utrne. Osećala sam se kao da ću dobiti tabletu protiv bolova, ali nisam mislila da će mi otvarati lice. Čim mi ih je dao na jednoj strani lica i pre prelaska na drugu, skinuo je malu cevčicu sa strane i ubrizgao ovu veliku je*** stvar", ispričala je svoje mučno iskustvo.

"Sedim tamo i govorim mu - hej, hej, hej, šta to radite? Osećam to. Je***, bilo je bolno, vrući laser prolazi kroz moju kožu i peče me", dodala je, te je počela da paniči kad joj je njegova koleginica stegnula lice.

"Ona stoji pored moje stolice. Rekla sam - slušajte, već sam vam objasnila da imam puno ožiljaka, da sam proživela puno traume. Osećam veliku bol. Osećam sve što radite. Mislila sam da mi stavljate filer, šta se događa? Zatim mi je uzela mobilni jer sam snimala, čisto informativno jer sam htela to da objavim na Jutjubu. Dakle, ja sedim, vrištim i od šoka plačem istovremeno. On mi tri metalne šipke stavlja u lice. Ponavljao mi je da prestanem da plačem, a ja sam mu rekla - "jako me boli, molim vas, molim vas. Bojim se. Jako me boli. Nisam znala da će se ovo dogoditi". Bilo je stvarno zastrašujuće", ispričala je.

Kad je nastavila da upozorava hirurga na intenzivnu bol koju oseća, on je počeo agresivno da psuje, govoreći joj: "Prestani da se pomeraš, kažem ti, prestani da se pomeraš."

"Otišao je iza mene, zgrabio me za lice, ponavljao je ‘Prestani da se pomeraš‘, i zatim me ošamario s druge strane lica. Tada sam popi*** i rekla mu - ‘ko si, je*** ti da imaš pravo da me šamaraš?‘", dodala je.

Danijela je ispričala da je tada bacio sav alat i izleteo iz sobe, a ona je ostala sa šipkama i cevčicama koje su joj visile s lica. Njegova asistentkinja tada je izvukla sve iz njene kože i počela da joj ušiva glavu žicom.

"Nikada se nije vratio u prostoriju, nikada ga više nisam videla. Devojka je to zašila i zatim mi rekla - ‘sada možete da idete‘. Nisam mogla da govorim. Je li se to stvarno dogodilo? Ono zbog čega sam došla tamo bili su nos i usta, da mi naprave propisnu operaciju. Desni su mi se povukle. Mislila sam da ću se ugušiti. Nije mi trebao lifting lica, ovo nije bio kozmetički zahvat, bio mi je potreban medicinski zahvat", ispričala je.

Danijela se sledećeg dana probudila s modricom na oku kao posledicom šamaranja, a kući su je poslali bez antibiotika. Takođe je otkrila da je izgubila vid na desnom oku na sat vremena zbog pritiska u vazduhu dok je letela nazad kući u Portugal.

"Se*** sam se, ali samo sam htela da odem nazad u svoj krevet. Prošla sam kroz ovu traumu da bih opet bila na istom mestu gde sam bila i pre 21 godinu. Pre nego što sam se prvi put očistila i otreznila. Sedela sam tamo i razmišljala da se isečem i umrem. Šta mi je, dođavola, učinio? Sedela sam tamo i razmišljala kako se osećam potpuno sama", govori.

Iz klinike su joj dva dana kasnije pronašli drugog hirurga, te je odradila bezbolan lifting lica i liposukciju, a zatim je morala da se povuče sa snimanja filma u Belfastu jer je morala na još jednu operaciju.

Takođe se vratila u rodnu Britaniju kako bi njena porodica mogla da se brine o njoj, ali se bojala da kaže svom vereniku Dejvidu (29), koji se nalazi u zatvoru, koje su razmere njene agonije jer se bojala da će ga to razbesneti.

"Ne mogu više da snimam filmove. Ne mogu ovakva na televiziju. Ne osećam se srećno dok izgledam ovako. Mrzim da se pogledam u ogledalo, baš mrzim. Sve mrzim. Ovo nije fer", zaključuje.

