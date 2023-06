"NAMERNO SMO TO URADILI" Slavni pevač zdušno brani BRUTALNE SCENE u seriji koja je SVE ZGROZILA! Nazivaju ga PERVERZNJAKOM

Rasprave oko scena seksa u novoj HBO-ovoj seriji "The Idol" ne prestaju - gledaoce i kritičare ostavile su bez teksta, a čini se i da su u mnogima ubile želju da pogledaju još koju epizodu.

U intervjuu za magazin GQ, muzičar The Weeknd, koji je jedan od autora serije i glumi mutnog klupskog mogula Tedrosa, jako se potrudio da odbrani svoj grozni lik i potrebe za tako brutalnim scenama seksa koje su užasnule publiku.

- Nema ništa seksi u tome - rekao je muzičar, pravog imena Ejbel Tesfej - Kada gledate scenu seksa osećate neprijatnost ili gađenje ili vas je sramota zbog likova. Sve te emocije se zbrajaju i vidite da je tip stvarno preterao, da nije trebalo da se nađe u toj situaciji u kakvoj jeste.

U spornoj sceni Tedros se upušta u seksualni odnos s pop zvezdom Džoselin, koju glumi Lili Rouz Dep. Više je to silovanje ili fizički napad nego seks. U jednom trenutku njegov lik govori pevačici da "j....o rastegne tu malu p...u" dok ona stavlja svoje prste u usta.

Pevač kaže da je scena zamišljena tako odvratnom i preteranom jer njegov lik Tedros, koji je "tajanstveni vlasnik kluba", ne može da veruje gde se nalazi.

- Kada ga gledate, jasno vam je da je Džoselin za njega velik ulov, verovatno najveći koji je ikad imao - objasnio je Weeknd - To vam je sasvim jasno. On preteruje i sam ne veruje šta mu se to događa.

Iako brani scenu seksa, 33-godišnji pevač i glumac slaže se s gledaocima i kritičarima koji su rekli da njegov lik izgleda poput kakvog gubitnika.

- Da, on je oduran, psihopata. Nema potrebe to pokušati umotati u celofan. U stvari, nema ništa tajanstveno ili očaravajuće u njemu. Uradili smo to namerno, kao i s njegovim izgledom, odećom, kosom. Tip je kreten. - objasnio je.

Kada su scene prikazane, društvene mreže su eksplodirale od komentara. Na Tviteru su Weeknda nazivali perverznjakom, a jedan komentator je napisao kako je "izgubio poštovanje prema Tesfeju" nakon što je pogledao drugu epizodu serije koju je Weeknd osmislio u saradnji sa Semom Levinsonom, autorom "Euforije".

Prvu epizodu, prema podacima koje su objavili američki mediji, gledalo je 913.000 gledalaca. Kritike nisu bile baš pozitivne, a išle su sve do toga da su seriju opisivali kao "smešno lošu". Broj gledalaca je u drugoj epizodi, odmah nakon scena seksa, pao za 100.000.

I pre nego što će serija krenuti u prikazivanje, pisalo se kako su neki od ljudi koji su na njoj radili bili zgroženi, neki su čak napustili projekat. Page Six preneo je u martu komentare kako se radi o fantaziji o silovanju.

- To je poput maštanja o silovanju kako to radi bilo koji toksični muškarac, a onda je tu žena koja se uvek "vraća po još jer to čini njenu muziku boljom" - otkrio je neko iz ekipe za Rolling Stone, a drugi je dodao da se, čitajući scenario, stalno u neverici pitao šta to gleda.

- Bilo je to poput porno filma s mučenjem - rekao je.

Kako god bilo, HBO je tada stao uz Levinsona i njegove saradnike.

"Tvorci i producenti ‘Idola‘ marljivo su radili na stvaranju jednog od HBO-ovih najuzbudljivijih i najprovokativnijih originalnih programa", objavili su tada, te dodali kako početni pristup seriji nije zadovoljio standarde HBO-a, pa su odlučili da uvedu promene.

"Tokom celog procesa, kreativni tim bio je predan stvaranju sigurnog radnog okruženja punog uzajamnog poštovanja. Prošle godine napravili su kreativne promene za koje su smatrali da su u najboljem interesu produkcije, glumačke ekipe i svih ostalih", napisali su tada.

I Lili Rouz Dep, ćerka Vanese Paradi i Džonija Depa, kojoj bi uloga obožavane pevačice Džoselin trebala da bude ulaznica za velike uloge i projekte, ne vidi problem u scenama seksa. Tačnije, ako i ima problem s tim, trudi se da ga sakrije i ostane nasmejana dok je napadaju sa svih strana jer pokazuje "previše s*sa i gu*ice".

- Jako volim Ejbela - rekla je mlada glumica nakon premijere u Kanu, gde se nije štedelo na promociji serije koja je šokirala gledaoce Festivala - Uspeo je tako da se stopi sa svojim likom, ulogom kako to samo retki mogu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

