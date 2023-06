RAK MOŽE OVAKO DA IZGLEDA! Glumica podelila potresan video pred operaciju TUMORA NA MOZGU: Trudila sam se da budem hrabra, ali...

Šenon Doerti (52), glumica najpoznatija po ulozi Brende u seriji "Beverly Hills, 90210" već duže vreme vodi borbu protiv opake bolesti koju je jednom čak pobedila, ali rak joj se vratio nažalost.

Ona je sada sa svojim pratiocima na Instagramu podelila potresan video koji je snimljen sredinom januara ove godine nekoliko trenutaka pre nego što je operisana.

- 16. januar 2023. Operacija. Imam tumor u glavi koji treba da se ukloni, ali i biopsiju. Očigledno je da hoću da budem hrabra, ali sam prestravljena. Strah me ppeplavio. Preplašena od mogućih loših rezultata, zabrinuta ako ostavim majku i kako će to uticati na nju. Zabrinuta da ću sa operacije izaći kao druga osoba i da to više nisam ja. Evo kako rak može da izgleda - napisala je Šenon

01:02 Glumica Šenon Doerti pre operacije na mozgu

Glumica je video objavila nekoliko dana nakon što je otkrila da joj se rak proširio.

- 5. januara CT je pokazao metastaze u mom mozgu. 12. januara je počela prva runda radijacije. Moj strah je očigledan. Jako sam klaustrofobična i puno toga mi se događalo u životu. Srećna sam što imam odlične lekare i tehničare. Ali, strah, previranja, vreme u kojem se to događalo... Ovako rak može da izgleda - napisala je tada uz objavu i potresne snimke sa skenera.

Šenon je 2015. dijagnostikovan rak dojke. Godinu dana kasnije rekla je da se bolest proširila na njene limfne čvorove. U maju 2016. podvrgla se mastektomiji. Godinu dana nakon bolest je ušla u remisiju, ali već 2019. godine Šenon je saznala da joj se rak vrato.

U januaru ove godine otišla je na prvu radijaciju, a njena bolest se proširila.

Njena teška životna priča mnoge je potresla. Pogotovo kada se ranije ove godine, dok se borila s rakom, razvela od dugogodišnjeg supruga Kurta Isvarienka. Prema rečima njenog agenta Lesli Sloan, razvod braka bio je poslednje što je glumica želela, ali nije imala izbora, a šuška se da je u pitanju prevara njenog, sada već bivšeg supruga.

