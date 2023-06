UMETNOST JE HODATI U ŠTIKLAMA SELME HAJEK: Ona ne izlazi iz ovog vrtoglavog modela, a sada svi gledaju u njih i ne mogu da veruju!

Salma Hajek je možda supruga čoveka koji je na čelu grupacije Kering u čijem su vlasništvu neki od najluksuznijih modnih brendova današnjice kao što su Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, no i dalje ima problema da pronađe stil koji joj laska i odgovara... Slavna Meksikanka retko kada briljira u modnom smislu, no očito sa tim nema problem jer godinama ne menja svoj diskutabilan fazon.

foto: Roger Wong / INSTAR Images / Profimedia

Salma se u sredu zaputila na snimanje emisije "Good Morning America", a paparaci su je uhvatili na njujorškim ulicama na putu do studija. Atraktivna 56-godišnjakinja uskočila je u crno od glave do pete, a iako je teško pogrešiti sa crnom, njoj je to pošlo za rukom!

Glumica je izabrala crnu haljinu sa potpisom brenda Missoni koja je od kolena do poda pada u tračicama, a upotpunila ju je odličnim, veoma kvalitetnim sakoom koji ipak nije uspeo da spasi čitavu stvar.

Dopala nam se i njena velika, kožna Balenciaga torba - model je izrazito praktičan i klasičan, ali u isto vreme moderan i atraktivan. Sve je zaokružila tamnim naočarima za sunce sa retro, mini okvirima i zlatnim nakitom, kao i vrlo specifičnim sandalama koje su zapravo privukle pažnju više od svega.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Salma se opredelila za crne sandale od satena i sa otvorenom petom, te ogromnom, debljom potpeticom i pozamašnom platformom. Ona, baš kao i Dženifer Lopez, praktično decenijama nosi samo obuću sa platformom i praktično je nikada nismo videli u cipelama koje nemaju istu.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

00:36 GLUMICA LJILJANA STJEPANOVIĆ OTVORILA DUŠU O zdravstvenoj krizi i događajima koji su joj obeležili život