KONAČNO JE POZNATO ŠTA KERI, ŠARLOT I MIRANDA MISLE O SAMANTINOM POVRATKU: Evo da li su se pomirile s glumicom koja se vratila

Tenzije između glumica najpoznatijih po ulogama u seriji "Seks i grad" krenule su nakon što je Kim Katral saznala da Sara Džesika Parker, koja je glavni lik poznate serije, zarađuje više nego ostale koleginice. Kim, koja je tumačila lik Samante, tada je odustala od snimanja daljih epizoda, ali nedavno je potvrđeno da će se ipak pojaviti u nastavku "And Just Like That".

U tajnosti je snimila scenu nakon što je prethodno tvrdila da se nikada više neće vratiti ulozi Samante Džons. Kako navodi Daily Mail, u sceni ćemo videti Saru Džesiku, koja glumi Keri kako razgovara sa Samantom preko telefona.

Sara, koja već dugi niz godina nije u dobrim odnosima s Kim, komentarisala je povratak Samante i Ejdana Šoa, kog glumi Džon Korbet.

- Zaista smo razmišljali o načinima na koje smo pristupili likovima koji nisu bili prisutni, načinima na koje smo pozvali glumce nazad - rekla je.

- Bilo je stvarno zabavno i uzbudljivo i svakako nostalgično. Ali prvenstveno je bilo puno radosti - objasnila je dalje.

Kristin Dejvis, koja glumi Šarlot, objasnila je da Kimina epizodna uloga ne znači "razrešenje" svađe njenog lika Samante s drugim devojkama.

- Mislim da ponekad stvarno imate prijatelje u životu koji su jako različiti od vas. I mislim da je to sjajno. Zar ne? - navela je.

- I mislim da je to ono što je bilo sjajno u vezi s nas četiri, jer očito je Šarlot ponekad imala stvarno drugačiju perspektivu od Samante, Keri i Mirande - rekla je Kristin.

- Samo smo mislili da bi, znate, bilo zabavno za obožavatelje imati malo Samante jer znamo da im nedostaje, a ona je sjajan lik - zaključila je.

