NISMO IMALI NIŠTA U FRIŽIDERU, ŽIVELI SMO TEŠKO! Naš glumac iskreno o nemaštini: Bio sam mali, mislio sam da je to normalno!

Glumac Radovan Vujović oduvek je važio za skromnog mladića, a jednom prilikom je progovorio o teškim životnim trenucima odnosno o tome kako su tokom devedesetih on i njegova porodica jedva sastavljali kraj sa krajem.

foto: Aleksandar Letić

"Živeli smo kao i cela zemlja, teško. Na dan kad je moj brat doneo kući Vukovu diplomu iz gimnazije, mi nismo imali ništa u frižideru", rekao je glumac.

"Ja sam bio mali i nisam shvatao šta se dešava, mislio sam da je to normalno, da se tako živi. Ali impuls je stigao, naravno. Posle nekog vremena ljudi su počeli da shvataju da im životi nepovratno prolaze u bedi i da moraju nešto da učine ", dodao je Radovan za "Hello" magazin.

Radovan Vujović je rođen u Užicu, gde je odrastao uz roditelje i starijeg brata Predraga. Sa 17 godina upisuje glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Radovan sa Aleksandrom Tomić foto: Privatna Arhiva Diplomirao je 2005. godine na klasi profesorke Biljane Mašić. Svoju prvu ulogu ostvario je sa 18 godina u filmu "Dobro poznata stvar" iz 2002. godine. Televizijskoj publici najpoznatiji je po ulozi Risa iz serije "Vojna akademija" i Vukašina Katića u seriji "Koreni", a filmskoj publici po ulogama u filmovima "Šejtanov ratnik" i "Izgrednici", za koji je i dobio nagradu Car Konstantin.

Sebe opisuje kao neko ko nije buntovnik, ali vrlo dobro zna šta ga pogađa.

foto: Privatna Arhiva

"Uvek me je vređala nepravda, i danas mi izuzetno teško pada kad na nju naiđem. Kao mlađi sam "lajao" na nju i kad treba i kad ne treba, gurao se gde mi nije mesto. Onda me je život uverio da nepravde na svetu ima koliko voliš, i ne samo to, već da je sve uglavnom nepravda. To je podrazumevano stanje stvari, pravda je veoma retka uteha" , bio je iskren Vujović.

(Kurir.rs/Nportal)

Bonus video:

00:33 NEPRIMERENO SAM MORAO DA UPOZORIM NASILNIKE KAKO BI SE SMIRLI! Glumac otvorio dušu: Ta grupa se preselila iz Beograda